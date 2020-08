Umrl zvezdnik filma Ognjene kočije

Angleški igralec Ben Cross , zvezdnik velikega platna in gledaliških odrov, je umrl v 73. letu starosti. 72-letni igralec, najbolj znan po svoji vlogi z oskarjem nagrajeni drami Ognjene kočije (Chariots of Fire) , je umrl na Dunaju zaradi nepričakovane bolezni. Novico o njegovi smrti je na Facebooku potrdila njegova hčerka Lauren .

Ko je diplomiral na Kraljevi akademiji dramskih umetnosti (Rada), je Ben Cross prestopil z odra na filmska platna, in sicer leta 1977 v filmu Arnhemski most (A Bridge Too far)skupaj s Seanom Conneryjem in Michaelom Cainom. Svojo vlogo v omenjenem filmu pozneje označil za "veličastnega statista". Istega leta je postal tudi član gledališča Royal Shakespeare Company, preden je zaslovel z igranjem Billyja Flynna v Chicagu.

To je nato pripeljalo do glavne vloge Harolda Abrahamsa v filmu Ognjene kočije, zgodbi o britanskih športnikih na olimpijskih igrah leta 1924, filmu, za katerega si ni mislil, da bo gledan v tujini. V ZDA je film postal uspešnica, okitil pa se je tudi z oskarjem za najboljši film.

"Takšna vloga ti lahko spremeni tvojo profesionalno pot," je igralec izjavil leta 2012. "Nenadoma ti ponudijo veliko vlog, kar je lepo. Toda od takrat sem naredil 80 ali 90 projektov, od katerih nobeden ni bil tako uspešen. "