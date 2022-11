Umrl zvezdnik filmov Top Gun in Umri pokončno Clarence Gilyard Jr.

Umrl je filmski igralec Clarence Gilyard Jr. Vzrok njegove smrti je dolgotrajna bolezen, več podrobnosti o tem pa javnosti ni znanih. Umrl je v 67. letu. Novico o njegovi smrti so potrdili na Univerzi Nevada, kjer je igralec poučeval. "Z globoko žalostjo delim to novico," je v objavi na Instagramu zapisala dekanja Nancy Uscher. "Učencem in vsem, ki so ga poznali, je bil v navdih. Imel je veliko izrednih talentov in je bil zaradi svoje predanosti poučevanju in poklicnih dosežkov izjemno znan na univerzi," je še dodala.