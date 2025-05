Umrl zvezdnik filmske franšize o Jamesu Bondu

V 89. letu starosti je umrl ameriški igralec Joe Don Baker , ki je imel dve različni vlogi v filmski franšizi o Jamesu Bondu. Žalostno novico je po poročanju revije Mirror sporočila njegova družina. Joe je umrl 7. maja, je njegova družina objavila v izjavi. "Njegova intelektualna radovednost ga je naredila za požrešnega bralca, kar je spodbudilo veliko ljubezen do narave in živali, še posebej do mačk," so zapisali.

"V svojem življenju se je Joe Don s svojo toplino in sočutjem dotaknil mnogih življenj ter pustil neizbrisen pečat na vseh, ki so ga imeli srečo, da so ga poznali," so zapisali in dodali: "Ko se poslavljamo od Joeja Dona, ohranjamo spomine in ljubezen, ki jo je delil z nami." Joe je bil od leta 1969 do 1980 poročen z Mario Dolores Rivero-Torres, s katero nista imela otrok.

Igralec je odigral dve vlogi v treh filmih franšize o Jamesu Bondu. Joe je igral negativca Brada Whitakerja v Dih smrti iz leta 1987, v katerem je Timothy Dalton igral tajnega agenta 007. Po vlogi negativca po svojem prvem nastopu v priljubljeni filmski franšizi je nato v filmu James Bond - Zlato oko in naslednjem 007 - Jutri nikoli ne umre upodobil agenta Cie Jacka Wada. V slednjih dveh filmih je glavno vlogo upodobil Pierce Brosnan.

Poleg vlog v franšizi o Jamesu Bondu je v Teksasu rojeni zvezdnik zaigral tudi v uspešnici Čistka (Walking Tall), v katerem je igral vlogo šerifa Buforda Pusserja. V dolgoletni karieri je med drugim zaigral tudi v filmu Prefinjeni gospod ob boku Eddieja Murphyja.