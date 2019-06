Umrl zvezdnik priljubljene serije Alf

Leta 2016 se je poslovil Mihaly "Michu" Meszaros, ki je zaigral kosmatega vesoljčka Alfa v istoimenski seriji. Zdaj, po treh letih, pa se je poslovil še njegov soigralec Max Wright , ki je v seriji igral Alfovega ''očeta'' Willieja Tannerja. Serija Alf je bila zelo priljubljena v osemdesetih in v začetku devetdesetih let, svoj krog oboževalcev pa je našla tudi med slovenskimi gledalci.

Igralec je umrl na svojem domu v kalifornijskem obmorskem kraju Hermosa Beach. Leta 1995 so mu diagnosticirali limfom, a je bil dolgo časa v remisiji. Zvezdnik se je zadnja leta boril z rakom, ki je bil na koncu močnejši.

75-letni igralec je v svoji dolgoletni karieri odigral več kot 60 vlog, znan pa je bil po serijah Buffalo Bill, Cheers, Misfits of Science, Dudley in Norm, zaigral pa je tudi v filmih All That Jazz, Reds, The Sting II, Soul Man, The Shadow.

Njegova žena Linda Ybarrondo, s katero se je poročil leta 1965, je pred dvema letoma umrla zaradi raka dojke. Skupaj sta imela dva otroka.