Umrl zvezdnik priljubljene serije Sopranovi Vincent Pastore

Umrl je igralec Vincent Pastore . "Svetu bo za vedno ostal v spominu kot nepozabni 'Big Pussy', toda za nas, ki smo ga poznali, je bil veliko več. Ljubil je svoje delo. Bil je strasten glede svojega poklica. Do mladih igralcev je bil vedno spodbuden, spoštljiv in velikodušen, vselej si je vzel čas, da bi jim ponudil nasvete in podporo," je dejal Pastorejev agent Robert Attermann .

Dodal je, da je imel v več kot treh desetletjih čast spremljati ne le njegovo izjemno kariero, ampak tudi neverjetnega človeka, kakršen je bil. "Pogrešal bom njegovo prijateljstvo, zvestobo, smisel za humor in njegovo srčnost," je še dejal Attermann.

Njegova smrt je pretresla tudi njegove soigralce. "To je zame zelo težko. Zdi se, kot da sem Vinnyja poznal vse življenje. Skupaj sva veliko delala in potovala po vseh Združenih državah Amerike, pa tudi po Italiji in Avstraliji. Doživela sva nešteto lepih trenutkov in se veliko nasmejala. Vinny je bil človek dobrega srca, kot brat, ki mu je bilo iskreno mar za svojo družino in prijatelje. Vedno ga bom pogrešal," je njuni skupni fotografiji na družbenih omrežjih pripisal njegov igralski kolega Michael Imperioli.