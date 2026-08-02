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Umrl zvezdnik priljubljene serije Sopranovi Vincent Pastore

New York, 02. 08. 2026 12.50 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Vincent Pastore

Umrl je ameriški igralec Vincent Pastore, ki je v uspešni seriji Sopranovi igral vlogo Salvatoreja "Big Pussy" Bonpensiera, ob sklicevanju na ameriške medije poroča britanski BBC. Star je bil 80 let.

Umrl je igralec Vincent Pastore. "Svetu bo za vedno ostal v spominu kot nepozabni 'Big Pussy', toda za nas, ki smo ga poznali, je bil veliko več. Ljubil je svoje delo. Bil je strasten glede svojega poklica. Do mladih igralcev je bil vedno spodbuden, spoštljiv in velikodušen, vselej si je vzel čas, da bi jim ponudil nasvete in podporo," je dejal Pastorejev agent Robert Attermann.

Vincent Pastore
Vincent Pastore
FOTO: Profimedia

Dodal je, da je imel v več kot treh desetletjih čast spremljati ne le njegovo izjemno kariero, ampak tudi neverjetnega človeka, kakršen je bil. "Pogrešal bom njegovo prijateljstvo, zvestobo, smisel za humor in njegovo srčnost," je še dejal Attermann.

Njegova smrt je pretresla tudi njegove soigralce. "To je zame zelo težko. Zdi se, kot da sem Vinnyja poznal vse življenje. Skupaj sva veliko delala in potovala po vseh Združenih državah Amerike, pa tudi po Italiji in Avstraliji. Doživela sva nešteto lepih trenutkov in se veliko nasmejala. Vinny je bil človek dobrega srca, kot brat, ki mu je bilo iskreno mar za svojo družino in prijatelje. Vedno ga bom pogrešal," je njuni skupni fotografiji na družbenih omrežjih pripisal njegov igralski kolega Michael Imperioli.

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"To je strašna izguba. Popolnoma nepričakovana," je po prejemu žalostnih vesti za Page Six dejala njegova nekdanja soigralka Edie Falco in dodala: "Vinnie je bil vedno poln življenja." Od pokojnega igralca so se z objavami na spletu poslovili tudi številni njegovi prijatelji in oboževalci, ki poudarjajo, da ga bodo ohranili v lepem spominu.

Pastore se je rodil v Bronxu leta 1946. Med zgodnjimi vlogami je nastopal v znanih mafijskih filmih Dobri fantje in Carlitov zakon, v kasnejši televizijski karieri pa je nastopil še v serijah Zakon in red, Splošna bolnišnica in Havaji 5-0. Najbolj znan je sicer po svoji vlogi v Sopranovih, kjer je igral kot Bonpensiero, prijatelj Tonyja Soprana, ki postane obveščevalec za FBI.

Razlagalnik

Serija Sopranovi, ki se je predvajala med letoma 1999 in 2007, velja za eno najpomembnejših del v zgodovini televizije. Pogosto ji pripisujejo zasluge za začetek tako imenovane 'zlate dobe televizije'. Serija je presegla meje žanra kriminalke, saj se je osredotočila na globoko psihološko analizo protagonistov, kompleksno pripovedovanje zgodb in moralno ambivalentne like, kar je postavilo nove standarde za kakovostno dramsko serijsko produkcijo.

Mafijski film je podžanr kriminalnega filma, ki se osredotoča na organizirani kriminal, zlasti na italijansko-ameriške mafijske družine. Ti filmi pogosto raziskujejo teme družinske zvestobe, časti, korupcije, nasilja in ameriških sanj skozi prizmo kriminalnih organizacij. Filmi, kot so Dobri fantje, so znani po tem, da prikazujejo notranje delovanje teh skupin, njihovo hierarhijo in pogosto tragičen propad posameznikov, ki so vpeti v ta svet.

Michael Imperioli je priznan ameriški igralec, scenarist in režiser, ki je v seriji Sopranovi upodobil lik Christopherja Moltisantija. Njegova vloga v seriji mu je prinesla veliko prepoznavnost in nagrado emmy. Poleg igranja se Imperioli ukvarja tudi z glasbo in pisanjem, njegova kariera pa je močno zaznamovana z vlogami v filmih in serijah, ki raziskujejo življenje v italijansko-ameriških skupnostih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Sopranovi Vincent Pastore serija smrt igralec

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