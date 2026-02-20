Umrl zvezdnik serije Talenti v belem

Oboževalci serije Talenti v belem so pretresni. V 54. letu starosti se je poslovil eden glavnih zvezdnikov serije Eric Dane. Kot je sporočila njegova družina, je igralec umrl v četrtek, 19. februarja, popoldan. Zanj je bila usodna bolezen ALS, s katero se je boril leto dni.
Priljubljeni igralec je v seriji, ki ga je izstrelila med zvezde, upodabljal lik dr. Marka Sloana. Prepoznaven je bil tudi po svoji vlogi Cala Jacobsa v seriji Euphoria. Njegova družina je ob novici, da se je poslovil, še zapisala, da je bil izjemno pogumen in da se je trudil o svoji bolezni ozavestiti čim več ljudi. Zvezdniku so leta 2025 diagnosticirali ALS, amiotrofično lateralno sklerozo, ki velja za resno nevrodegenerativno bolezen. Uničuje motorične nevrone in posledično vodi v postopno izgubo gibanja, govora ter dihanja, saj prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači, ki so ključne za nadzorovanje mišic.
Eric je bil poročen z igralko in manekenko Rebecco Gayheart, bil pa je tudi oče dveh hčera Billie in Georgie. Igralec se je po diagnozi soočal ne le s fizičnimi posledicami, ampak tudi z globoko čustveno stisko. Močno ga je skrbelo za hčerki, saj si ni želel, da doživita enako usodo, kot jo je on sam. "Pri sedmih letih sem zaradi samomora izgubil očeta. Obstaja velika možnost, da se enako zgodi mojima hčerkama, saj sta še zelo mlade," je razkril v eni od oddaj.
Njegova igralska kariera se je pričela leta 1993 z nastopom v televizijski seriji Zlata leta, zaslovel pa je z že omenjenima serijama. V vlogi Dr. McSteamyja je nastopal več let, njegov lik pa je bil izredno priljubljen med gledalci in je bil ključni del zgodbe serije. Poleg teh prepoznavnih vlog se je Dane izkazal tudi v drugih serijah, kot sta Čarovnice, kjer je igral Jasona Deana, in Zadnja ladja, kjer je prevzel vlogo kapetana Toma Chandlerja. Sodeloval je tudi v filmih različnih žanrov, vključno z uspešnicami, kot so Marley in jaz, romantična komedija Valentinovo in glasbena drama Burleska. Njegova bogata filmska in televizijska kariera odraža izjemen obseg igralskih sposobnosti, ki so mu omogočile nastopanje v raznovrstnih produkcijah, od lahkih komedij do zahtevnih dram.
Amiotrofična lateralna skleroza (ALS), znana tudi kot Lou Gehrigova bolezen, je redka in progresivna nevrodegenerativna bolezen, ki prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači, imenovane motorični nevroni. Ti nevroni so ključni za nadzorovanje prostovoljnih mišičnih gibov. Ko motorični nevroni propadajo, možgani ne morejo več pošiljati signalov mišicam, kar vodi do postopne izgube mišične moči in funkcije. Bolezen lahko povzroči težave pri hoji, govoru, požiranju in dihanju, sčasoma pa postanejo vsi mišični gibi nemogoči. ALS je neozdravljiva bolezen, čeprav obstajajo zdravljenja, ki lahko pomagajo obvladovati simptome in izboljšati kakovost življenja bolnikov.
Dr. Mark Sloan, ki ga je v priljubljeni medicinski drami 'Talenti v belem' (Grey's Anatomy) igral Eric Dane, je bil eden ključnih likov v seriji. Njegov lik je bil plastični kirurg, znan pod vzdevkom 'Dr. McSteamy' zaradi svojega privlačnega videza in samozavestnega obnašanja. Sloan je bil sprva najboljši prijatelj in nekdanji kolega dr. Dereka Shepherda, a je postal tudi pomemben del osebja v bolnišnici Seattle Grace. Njegova romantična razmerja, zlasti z dr. Lexie Grey, so bila osrednji del zapletov v seriji, njegov lik pa je bil znan po svoji kompleksnosti, čustvenosti in razvoju skozi več sezon.
Euphoria je ameriška najstniška dramska televizijska serija, ki temelji na istoimenski izraelski seriji. Serija spremlja skupino srednješolcev, ki se soočajo z različnimi izzivi, vključno z zasvojenostjo, spolnostjo, travmami, identiteto in duševnim zdravjem. Znana je po svojem vizualno osupljivem slogu, realističnem prikazu problemov mladostnikov in kontroverznih temah. V seriji igra zvezdniška zasedba, vključno z Zendayo v glavni vlogi Rue Bennett. Eric Dane je v seriji igral Cala Jacobsa, očeta enega od glavnih likov, ki je prav tako vpleten v zapletene odnose in moralne dileme.
