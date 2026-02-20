Umrl zvezdnik serije Talenti v belem

Oboževalci serije Talenti v belem so pretresni. V 54. letu starosti se je poslovil eden glavnih zvezdnikov serije Eric Dane. Kot je sporočila njegova družina, je igralec umrl v četrtek, 19. februarja, popoldan. Zanj je bila usodna bolezen ALS, s katero se je boril leto dni.

Eric Dane je kljub bolezni zaigral v seriji Brilliant minds. FOTO: Profimedia

Priljubljeni igralec je v seriji, ki ga je izstrelila med zvezde, upodabljal lik dr. Marka Sloana. Prepoznaven je bil tudi po svoji vlogi Cala Jacobsa v seriji Euphoria. Njegova družina je ob novici, da se je poslovil, še zapisala, da je bil izjemno pogumen in da se je trudil o svoji bolezni ozavestiti čim več ljudi. Zvezdniku so leta 2025 diagnosticirali ALS, amiotrofično lateralno sklerozo, ki velja za resno nevrodegenerativno bolezen. Uničuje motorične nevrone in posledično vodi v postopno izgubo gibanja, govora ter dihanja, saj prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači, ki so ključne za nadzorovanje mišic.

Zvezdnik se je boril z boleznijo ALS. FOTO: Profimedia

Eric je bil poročen z igralko in manekenko Rebecco Gayheart, bil pa je tudi oče dveh hčera Billie in Georgie. Igralec se je po diagnozi soočal ne le s fizičnimi posledicami, ampak tudi z globoko čustveno stisko. Močno ga je skrbelo za hčerki, saj si ni želel, da doživita enako usodo, kot jo je on sam. "Pri sedmih letih sem zaradi samomora izgubil očeta. Obstaja velika možnost, da se enako zgodi mojima hčerkama, saj sta še zelo mlade," je razkril v eni od oddaj.

Eric Dane je priznal, da se boji za prihodnost svojih hčera: "Očeta sem izgubil zelo mlad. Obstaja zelo dobra možnost, da bosta tudi moji hčerki izgubili mene, ker sta še zelo mladi." To odkritje razkriva njegovo najglobljo bolečino in strah.

Njegova igralska kariera se je pričela leta 1993 z nastopom v televizijski seriji Zlata leta, zaslovel pa je z že omenjenima serijama. V vlogi Dr. McSteamyja je nastopal več let, njegov lik pa je bil izredno priljubljen med gledalci in je bil ključni del zgodbe serije. Poleg teh prepoznavnih vlog se je Dane izkazal tudi v drugih serijah, kot sta Čarovnice, kjer je igral Jasona Deana, in Zadnja ladja, kjer je prevzel vlogo kapetana Toma Chandlerja. Sodeloval je tudi v filmih različnih žanrov, vključno z uspešnicami, kot so Marley in jaz, romantična komedija Valentinovo in glasbena drama Burleska. Njegova bogata filmska in televizijska kariera odraža izjemen obseg igralskih sposobnosti, ki so mu omogočile nastopanje v raznovrstnih produkcijah, od lahkih komedij do zahtevnih dram.