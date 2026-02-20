Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Umrl zvezdnik serije Talenti v belem

Los Angeles, 20. 02. 2026 07.34 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Zvezdnik se je boril z boleznijo ALS.

V 54. letu starosti je umrl Eric Dane. Priljubljeni igralec, najbolj znan po vlogi v seriji Talenti v belem, je izgubil boj z boleznijo ALS. Novico je potrdila njegova družina, ki je poudarila, da je bil zelo pogumen in da si je prizadeval, da bi čim več ljudi ozavestil o bolezni, s katero se je spopadal pred smrtjo.

Oboževalci serije Talenti v belem so pretresni. V 54. letu starosti se je poslovil eden glavnih zvezdnikov serije Eric Dane. Kot je sporočila njegova družina, je igralec umrl v četrtek, 19. februarja, popoldan. Zanj je bila usodna bolezen ALS, s katero se je boril leto dni.

Eric Dane je kljub bolezni zaigral v seriji Brilliant minds.
Eric Dane je kljub bolezni zaigral v seriji Brilliant minds.
FOTO: Profimedia

Priljubljeni igralec je v seriji, ki ga je izstrelila med zvezde, upodabljal lik dr. Marka Sloana. Prepoznaven je bil tudi po svoji vlogi Cala Jacobsa v seriji Euphoria. Njegova družina je ob novici, da se je poslovil, še zapisala, da je bil izjemno pogumen in da se je trudil o svoji bolezni ozavestiti čim več ljudi. Zvezdniku so leta 2025 diagnosticirali ALS, amiotrofično lateralno sklerozo, ki velja za resno nevrodegenerativno bolezen. Uničuje motorične nevrone in posledično vodi v postopno izgubo gibanja, govora ter dihanja, saj prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači, ki so ključne za nadzorovanje mišic.

Zvezdnik se je boril z boleznijo ALS.
Zvezdnik se je boril z boleznijo ALS.
FOTO: Profimedia

Eric je bil poročen z igralko in manekenko Rebecco Gayheart, bil pa je tudi oče dveh hčera Billie in Georgie. Igralec se je po diagnozi soočal ne le s fizičnimi posledicami, ampak tudi z globoko čustveno stisko. Močno ga je skrbelo za hčerki, saj si ni želel, da doživita enako usodo, kot jo je on sam. "Pri sedmih letih sem zaradi samomora izgubil očeta. Obstaja velika možnost, da se enako zgodi mojima hčerkama, saj sta še zelo mlade," je razkril v eni od oddaj.

Eric Dane je priznal, da se boji za prihodnost svojih hčera: "Očeta sem izgubil zelo mlad. Obstaja zelo dobra možnost, da bosta tudi moji hčerki izgubili mene, ker sta še zelo mladi." To odkritje razkriva njegovo najglobljo bolečino in strah.

Njegova igralska kariera se je pričela leta 1993 z nastopom v televizijski seriji Zlata leta, zaslovel pa je z že omenjenima serijama. V vlogi Dr. McSteamyja je nastopal več let, njegov lik pa je bil izredno priljubljen med gledalci in je bil ključni del zgodbe serije. Poleg teh prepoznavnih vlog se je Dane izkazal tudi v drugih serijah, kot sta Čarovnice, kjer je igral Jasona Deana, in Zadnja ladja, kjer je prevzel vlogo kapetana Toma Chandlerja. Sodeloval je tudi v filmih različnih žanrov, vključno z uspešnicami, kot so Marley in jaz, romantična komedija Valentinovo in glasbena drama Burleska. Njegova bogata filmska in televizijska kariera odraža izjemen obseg igralskih sposobnosti, ki so mu omogočile nastopanje v raznovrstnih produkcijah, od lahkih komedij do zahtevnih dram.

Razlagalnik

Amiotrofična lateralna skleroza (ALS), znana tudi kot Lou Gehrigova bolezen, je redka in progresivna nevrodegenerativna bolezen, ki prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači, imenovane motorični nevroni. Ti nevroni so ključni za nadzorovanje prostovoljnih mišičnih gibov. Ko motorični nevroni propadajo, možgani ne morejo več pošiljati signalov mišicam, kar vodi do postopne izgube mišične moči in funkcije. Bolezen lahko povzroči težave pri hoji, govoru, požiranju in dihanju, sčasoma pa postanejo vsi mišični gibi nemogoči. ALS je neozdravljiva bolezen, čeprav obstajajo zdravljenja, ki lahko pomagajo obvladovati simptome in izboljšati kakovost življenja bolnikov.

Dr. Mark Sloan, ki ga je v priljubljeni medicinski drami 'Talenti v belem' (Grey's Anatomy) igral Eric Dane, je bil eden ključnih likov v seriji. Njegov lik je bil plastični kirurg, znan pod vzdevkom 'Dr. McSteamy' zaradi svojega privlačnega videza in samozavestnega obnašanja. Sloan je bil sprva najboljši prijatelj in nekdanji kolega dr. Dereka Shepherda, a je postal tudi pomemben del osebja v bolnišnici Seattle Grace. Njegova romantična razmerja, zlasti z dr. Lexie Grey, so bila osrednji del zapletov v seriji, njegov lik pa je bil znan po svoji kompleksnosti, čustvenosti in razvoju skozi več sezon.

Euphoria je ameriška najstniška dramska televizijska serija, ki temelji na istoimenski izraelski seriji. Serija spremlja skupino srednješolcev, ki se soočajo z različnimi izzivi, vključno z zasvojenostjo, spolnostjo, travmami, identiteto in duševnim zdravjem. Znana je po svojem vizualno osupljivem slogu, realističnem prikazu problemov mladostnikov in kontroverznih temah. V seriji igra zvezdniška zasedba, vključno z Zendayo v glavni vlogi Rue Bennett. Eric Dane je v seriji igral Cala Jacobsa, očeta enega od glavnih likov, ki je prav tako vpleten v zapletene odnose in moralne dileme.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Eric Dane ALS Euphoria smrt igralca nevrodegenerativna bolezen talenti v belem

Razburjena zvezdnica: Njeno ime v Epsteinovih dokumentih kar 21-krat

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vaš otrok bo odnesel to v odraslost
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
Te 4 nevarne izjave počasi uničujejo partnersko zvezo – preveri, če jih uporabljaš
Te 4 nevarne izjave počasi uničujejo partnersko zvezo – preveri, če jih uporabljaš
zadovoljna
Portal
Že 6 let mineva od smrti njegove žene, a on še ni pozabil nanjo
Dnevni horoskop: Raki bodo močni, device morajo biti potrpežljive
Dnevni horoskop: Raki bodo močni, device morajo biti potrpežljive
Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea
Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea
V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu
V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu
vizita
Portal
Ko je otipala bulico, je bilo že prepozno
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
Najbolj učinkovite vadbe za lajšanje depresije
Najbolj učinkovite vadbe za lajšanje depresije
cekin
Portal
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
moskisvet
Portal
Resnica, ki jo vsi skrivajo
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Zavrženi opičji mladič uteho našel v plišasti igrači
Zavrženi opičji mladič uteho našel v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
okusno
Portal
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Slastna dalmatinska jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna dalmatinska jed, ki se zlahka kosa z golažem
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
voyo
Portal
Polje strahu
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534