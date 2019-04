Umrla 16-letna britanska igralka

"Obupani in strašno žalostni smo. Tako svetlo je zasijala na naših zaslonih, tako v Millie Inbetween ter Almost Never, in nepredstavljivo je, da ne bo več del našega potovanja. Bila je izredno priljubljena pri naših gledalcih, izredno talentirana igralka, pevka in plesalka ter vzornica svojim mladim oboževalcem," je na Instagramu zapisala predstavnica britanske producentske korporacije BBC in s tem javnost obvestila, da je umrla 16-letna igralka Mya-Lecia Naylor.

Po pisanju britanskih medijev naj bi zvezdnica umrla že 7. aprila, kaj je botrovalo njeni smrti, pa še ni znano.

Mlada igralka je zaigrala tudi ob boku Toma Hanksa in Halle Berry v filmu Atlas oblakov, kariero pa je začela že kot dojenčica, in sicer v priljubljeni britanski komični seriji Naravnost fantastično.