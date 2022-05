Umrla 16-letna resničnostna zvezdnica Kailia Posey

Kailia je slavo požela že pri petih letih, ko je leta 2011 nastopila v resničnostnem šovu Toddlers & Tiaras (Malčice in tiare), ki se je predvajal na ameriški televiziji TLC. V njem so gledalci spremljali družine, ki so svoje otroke pripravljale na lepotna tekmovanja. Zgodbe so se osredotočale na življenje tekmovalk in njihovih zagnanih mam, ki so jih pripravljale in spremljale na tekmovanjih. Šov je v javnosti dvigal veliko prahu zaradi seksualiziranja triletnih deklic in dajanja pozornosti njihovim materam, ki so si več kot očitno prav to zelo želele.