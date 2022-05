Umrla 29-letna hči raperja in producenta Master P-ja

Master P in Lil' Romeo žalujeta za članico njune velike družine. 52-letni raper in producent je na Instagramu zapisal: ''Naša družina se sooča z veliko žalostjo ob izgubi hčere Tytyane',' ter dodal, da v teh težkih časih prosi za spoštovanje zasebnosti. Zvezdnik je dodal, da ceni molitve, ljubezen in podporo: ''Težava z duševnim zdravjem in zloraba drog je resnična težava, te teme se ne smemo izogibati.''