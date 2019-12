Umrla 30-letna modna blogerka

Modna blogerkaMama Cax je pisala o življenjskem slogu in lepoti, ukvarjala pa se je tudi z manekenstvom. Pri 14 letih so ji odkrili raka in ji dali samo še tri tedne življenja. Na srečo je takrat preživela, je pa bolezen pustila posledice – odrezati so ji morali desno nogo.

Haitijsko-ameriška aktivistka, katere pravo ime je Cacsmy Brutus, je umrla v ponedeljek, stara komaj 30 let. Pred smrtjo se je mudila v Londonu, kjer je imela predvideno fotografiranje. Kar naenkrat jo je začela mučiti huda bolečina v trebuhu, ki je privedla do tega, da so ji odkrili, da ima več krvnih strdkov v nogi, stegnu, trebuhu in blizu pljuč. Njena družina je žalostno novico sporočila na Instagramu, vzrok njene smrti pa za zdaj še ni znan.

"Z globokim obžalovanjem in neizmerno žalostjo sporočamo, da je umrla Cacsymy Brutus (Mama Cax). Zadnji teden je bila v bolnišnici, na žalost je v ponedeljek, 16. decembra, odšla za vedno," je zapisala njena družina, ki je dodala, da v teh težkih trenutkih prosijo za spoštovanje in zasebnost.