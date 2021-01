Umrla 38-letna igralka Jessica Campbell, Reese Witherspoon žaluje

Kot poroča portal TMZ je Jessica Campbell , ki je bila stara le 38 let, nenadno umrla doma v Portlandu. Na spletni strani GoFundMe, kjer družina zbira dobrodelne prispevke, s katerimi bi lahko pokrili njen pokop, je navedeno, da je umrla nenadno in nepričakovano. V intervjuju za TMZ je Sarah Wessling , igralkina sestrična, povedala, da je Jessica po televizijski karieri postala nevropatska zdravnica in da je v svojem delu izjemno uživala.

Preden je umrla, je imela normalen dan, kot vsak drugi, pravi Jessica. Po končanem delu se je odpravila domov, da bi obiskala mamo in teto. Ko je Jessica odšla v kopalnico, se kar nekaj časa ni vrnila, zato je njena teta preverila, kaj se dogaja in tam nečakinjo našla na tleh. Poklicali so prvo pomoč, medtem pa jo je teta oživljala. A ne reševalci ne teta ji niso mogli pomagati. Jessica naj bi se ta dan sicer počutila čudno in naj bi imela občutek, da bo zbolela, a naj ne bi sumila na koronavirus. Uradni vzrok smrti še ni znan, piše TMZ.

Campbellova je sicer sodelovala s Sarah Jessico Parker v filmu Kar je najbolje za otroke (In the best interes tof the children), ter v filmuVolitve (Election), kjer je zaigrala ob boku Reese Witherspoon. "Moje srce je strto ob tej žalostni novici," je zapisala Reese na Twitter: "Tako lepo je bilo sodelovati z Jessico v filmu Volitve. Njeni družini in ljubljenim pošiljam veliko ljubezni."