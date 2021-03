Umrla 51-letna nekdanja dirkačica in voditeljica oddaje Top Gear

Naslednja oddaja Top Geara bo posvečena Schmitzovi, Clare Pizey , izvršna producentka oddaje, pa je o njej povedala: "Sabine je bila ljubljena članica družine Top Gear in je ekipo predstavljala od leta 2016, v oddaji se je prvič pojavila leta 2004. Vse, ki so imeli to čast, da so sodelovali z njo, je močno pretresla novica (o njeni smrti)."

Schmitzova je bila del dirkaškega športa od devetdesetih, leta 1996 in 1997 je dobila 24-urno dirko Nürburgring in tako zmagala dvakrat zapovrstjo.

Sabine Schmitz je lani spregovorila, da so ji leta 2017 diagnosticirali raka. Schmitzova je postala sinonim za Nürburgring Nordschleife, 22,5 kilometra dolgo dirkalno progo v Nemčiji, ki po svetu velja za najtežje in najzahtevnejše dirkališče.

"Sabine je izžarevala pozitivnost, vedno je imela lep nasmeh, ne glede na to, kako težko je bilo–in bila je kot neka naravna sila za voznice v avtomobilskem svetu. Kot vsi, ki so jo poznali, jo bomo tudi mi resnično pogrešali–Sabine je bila resnično edinstvena. Naše misli so pri njenem partnerju Klausu, ki je bil vedno ob njej in ki smo ga velikokrat pozdravili v Dunsfoldu, in njeni družini v Nemčiji."