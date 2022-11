V 64. letu je na svojem domu na Floridi umrla pevka in igralka Irene Cara. Najbolj je bila znana po naslovnih skladbah za filma Fame in Flashdance, za slednjo pa je prejela tudi grammyja za najboljšo žensko pop izvajalko in oskarja za najboljšo izvirno pesem. Novico o njeni smrti je z objavo na Twitterju potrdila njena predstavnica za odnose z javnostmi Judith A. Moose.

V 64. letu je umrla ameriška pevka in igralka Irene Cara. Umrla je na svojem domu na Floridi, vzrok smrti pa še ni znan. Novico o njeni smrti je na Twitterju potrdila njena predstavnica za odnose z javnostmi Judith A. Moose, ki je zapisala, da je to zagotovo najtežji del njenega dela. "Ne morem verjeti, da sem morala to napisati, kaj šele objaviti novico. Prosim, delite svoje misli in spomine na Irene. Prebrala bom vsakega od njih in vedela, da se nam smehlja z neba. Oboževala je svoje oboževalce," je zapisala ob objavi in fotografiji pevke ter pozvala javnost, da upošteva željo družine po zasebnosti v teh težkih trenutkih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Glasbenica je bila najbolj znana kot izvajalka in avtorica naslovnih pesmi za filma Fame in Flashdance. Poleg tega, da je zapela naslovno pesem, je Irene v muzikalu Fame iz leta 1980 tudi zaigrala v vlogi Coco Hernandez. Za pesem Flashdance ... What a Feeling je prejela grammyja za najboljšo žensko pop izvajalko in oskarja za najbolj izvirno pesem.

icon-expand Irene Cara je umrla v 64. letu starosti. FOTO: Profimedia