Umrla Angela Kukawski, ki je skrbela za finance Kardashianovih

Angela Kukawski je kot finančna svetovalka zastopala številne zvezdnike, med njene stranke pa so se uvrščala tudi dekleta iz klana Kardashian-Jenner, ki so svoj imperij pričele graditi v družinskem resničnostnem šovu. 55-letnico so pred dnevi našli mrtvo, potem ko so njeni bližnji prijavili njeno izginotje. Zadnjič so jo videli na njenem domu v soseski Sherman Oaks 22. decembra letos.

Kasneje so jo našli v njenem vozilu na območju Simi Valley, avto je bil parkiran na aveniji Patricia. Iz urada mrliškega oglednika so sporočili, da je žrtev utrpela poškodbo s topim predmetom, njena smrt pa je nastopila kot posledica davljenja. Zaradi suma kaznivega dejanja in vpletenosti v smrt partnerice je lokalna policija že aretirala 49-letnega Jasona Barkerja. Detektivi sumijo, da je Barker Angelo ubil v notranjosti njunega doma v Sherman Oaksu, jo namestil v vozilo in jo v avtomobilu pustil na kraju, kjer so jo kasneje tudi našli. Osumljenec se trenutno nahaja v zaporu Van Nuys, kjer čaka na sojenje, ki se bo pričelo 12. januarja. Njegova varščina znaša približno 2,6 milijona evrov.

Novica o njeni smrti je prizadela njene mnoge zvezdniške kliente, oglasila pa se je tudi družina Kardashian-Jenner. Za CNN so podali svojo izjavo: ''Angela je bila resnično najboljša. Skrbela je za vsakega od nas in omogočila stvari, ki so se zdele nemogoče.'' Dodali so, da jo bodo močno pogrešali in izrekli iskreno sožalje njeni družini in ljubljenim v teh težkih časih.