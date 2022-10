Umrla Angela Lansbury, zvezdnica serije Umor, je napisala

Družina igralke Angele Lansbury je za tuje medije potrdila smrt 96-letne zvezde serije Umor, je napisala. V izjavi za javnost so zapisali, da je igralka umrla na svojem losangeleškem domovanju le nekaj dni pred svojim 97. rojstnim dnevom. Potrdili so, da je umrla v spancu.

V 97. letu starosti je umrla igralka Angela Lansbury, najbolj znana po svoji vlogi v priljubljeni ameriški kriminalni televizijski seriji Umor, je napisala. Smrt je v izjavi za javnost potrdila njena družina, ki je zapisala: "Otroci gospe Angele Lansbury z žalostjo sporočajo, da je njihova mati umrla v miru v spanju doma v Los Angelesu ob 1.30 danes, v torek, 11. oktobra 2022, le pet dni pred svojim 97. rojstnim dnevom. Poleg njenih treh otrok, Anthonyja, Deirdre in Davida, za seboj pušča še tri vnuke, Petra, Katherine in Iana, ter pet pravnukov in svojega brata, producenta Edgarja Lansburyja. Umrla je za soprogom Petrom Shawom, s katerim sta bila poročena 53 let. Zasebna družinska slovesnost bo potekala na datum, ki bo še določen."

icon-expand Umrla je Angela Lansbury, zvezdnica serije Umor, je napisala. FOTO: Profimedia

Angela Lansbury, rojena v Londonu, je tekom svoje kariere osvojila kar pet tonyjev, zadnjega leta 2009 za vlogo v muzikalu Veseli duh. V svetu muzikala in Broadwaya se je igralka sicer najbolj zapisala z vlogo v muzikalu Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, ki je leta kasneje prejel tudi svojo filmsko različico Sweeney Todd: Hudičev brivec. Pokojna igralka je svoj talent leta 1991 pokazala tudi v animiranem filmu Lepotica in zver, kjer je glas posodila Mrs. Potts oz. Gospe Čajnik. Na 25. obletnico filmske uspešnice je Lansburyjeva ponovno obudila svoj lik in z odpetim hitom Beauty & The Beast na noge dvignila vse prisotne v dvorani Lincoln Center v New Yorku.

Igralka se bo ljubiteljem kriminalnih serij v spomin zapisala z vlogo v priljubljeni ameriški kriminalni televizijski seriji Umor, je napisala. Vlogo ovdovele pisateljice, ki je bila vedno korak pred kriminalci in policijo, je sicer prejela v poznejših letih svoje kariere, a jo kljub temu uspešno igrala kar 12 sezon (med letoma 1984 in 1996). Na uspeh serije se je v enem od intervjujev odzvala tudi sama in se pošalila, da je ta vloga bolj znana kot katera koli druga vloga, ki jo je igrala v filmih ali na odru. A to igralke ni zmotilo. Nasprotno. "Čudovito je biti znan v Španiji, na Portugalskem, v Parizu, v Franciji in Nemčiji in povsod," je dejala in poudarila, da je za priložnost še kako hvaležna.

icon-expand Angela Lansbury je imela bogato in uspešno kariero. FOTO: Profimedia