Umrla avtorica uspešnice Prozac Nation (Narod prozaca)

Pisateljica Elizabeth Wurtzel, avtorica izredno znane knjige Prozac Nation (Narod prozaca), je umrla v torek v bolnišnici na Manhattnu zaradi raka. Stara je bila 52 let.

Avtorica je vse življenje navdihovala druge s svojimi odkritimi pripovedmi o depresiji in odvisnosti od drog, ki jih je zapisala v številnih spominih. Po izdaji omenjenega dela so kmalu sledile podobne zgodbe drugih pisateljev. Knjigo, ki jo je naslovila po istoimenskem antidepresivu, je objavila pri 27 letih, bila pa je prva od njenih številnih izpovedi.

Diplomantka primerjalne književnosti na Harvardu in Yaleu je v knjigi opisala svojo izkušnjo depresije in jo poskušala primerjati z drugimi uporabniki prozaca, ki je v ZDA postalo izjemno razširjeno zdravilo. S svojimi spomini je spodbudila k osebnoizpovednemu pisanju in bila označena za pionirko na področju avtobiografij o mentalnem zdravju.

V časniku New York Times so avtorico označili za "Sylvio Plath z egom Madonne". Njegov kritik Michiko Kakutani je leta 1994 ocenil, da "knjiga poseduje surovo odkritost esejev Joan Didion, nadležni čustveni ekshibicionizem Steklenega zvona Sylvie Plath ter črni humor pesmi Boba Dylana". Revija Kirkus pa je delo označila za "mučen portret depresije ali vzroka zanjo".

Po knjigi je Erik Skjoldbjaerg leta 2001 posnel istoimensko dramo z ameriško igralko Christino Ricci v glavni vlogi.