Umrla avtorica uspešnice Strastna zapravljivka

"Z zlomljenim srcem naznanjamo smrt naše ljubljene Sophie. Umrla je mirno, njeni zadnji dnevi pa so bili polni njenih pravih ljubezni: družine, glasbe, topline, božiča in veselja," je na splet zapisala družina pisateljice Sophie Kinsella , ki se je zadnja leta borila z agresivno obliko možganskega raka.

Kinsella, ki je umrla v 56. letu starosti, se je v zgodovino literature zapisala s serijo zgodb o Strastni zapravljivki, ki je zaživela tudi na velikih platnih. V filmu je v glavni vlogi zaigrala Isla Fisher. Njene knjige so bile prodane v več kot 50 milijonih izvodov v več kot 60 državah in prevedene v več kot 40 jezikov.

"Ne moremo si predstavljati, kakšno bi bilo življenje brez njenega sijaja in ljubezni do življenja. Kljub bolezni, ki jo je prenašala z nepredstavljivim pogumom, se je Sophie imela za resnično blagoslovljeno – da ima tako čudovito družino in prijatelje ter da je imela izjemen uspeh v svoji pisateljski karieri. Ničesar ni jemala za samoumevno in je bila za vedno hvaležna za ljubezen, ki jo je prejela. Tako zelo jo bomo pogrešali, da se nam srce para," je v izjavi za javnost še zapisala njena družina.