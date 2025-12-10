Svetli način
Tuja scena

Umrla avtorica uspešnice Strastna zapravljivka

London, 10. 12. 2025 15.03

V 56. letu starosti je po bitki z rakom umrla pisateljica Sophie Kinsella, avtorica knjižne uspešnice Strastna zapravljivka, ki je zaživela tudi na velikih platnih. Smrt pisateljice je na spletu potrdila njena družina.

"Z zlomljenim srcem naznanjamo smrt naše ljubljene Sophie. Umrla je mirno, njeni zadnji dnevi pa so bili polni njenih pravih ljubezni: družine, glasbe, topline, božiča in veselja," je na splet zapisala družina pisateljice Sophie Kinsella, ki se je zadnja leta borila z agresivno obliko možganskega raka.

Kinsella, ki je umrla v 56. letu starosti, se je v zgodovino literature zapisala s serijo zgodb o Strastni zapravljivki, ki je zaživela tudi na velikih platnih. V filmu je v glavni vlogi zaigrala Isla Fisher. Njene knjige so bile prodane v več kot 50 milijonih izvodov v več kot 60 državah in prevedene v več kot 40 jezikov.

"Ne moremo si predstavljati, kakšno bi bilo življenje brez njenega sijaja in ljubezni do življenja. Kljub bolezni, ki jo je prenašala z nepredstavljivim pogumom, se je Sophie imela za resnično blagoslovljeno – da ima tako čudovito družino in prijatelje ter da je imela izjemen uspeh v svoji pisateljski karieri. Ničesar ni jemala za samoumevno in je bila za vedno hvaležna za ljubezen, ki jo je prejela. Tako zelo jo bomo pogrešali, da se nam srce para," je v izjavi za javnost še zapisala njena družina.

Sophie Kinsella, rojena Madeleine Sophie Wickham, se je rodila leta 1969 v Londonu in študirala glasbo na New Collegeu v Oxfordu, preden se je preusmerila na filozofijo, politiko in ekonomijo. Svoj prvi roman je napisala pod svojim pravim imenom pri 24 letih, ko je delala kot finančna novinarka. Knjiga The Tennis Party je bila pohvaljena s strani kritikov in se je uvrstila med deset najbolje prodajanih knjig. Pod imenom Madeleine Wickham je nato izdala še šest romanov.

Pet let pozneje je pod imenom Sophie Kinsella objavila knjigo Strastna zapravljivka (The Secret Dreamworld of a Shopaholic), ki je hitro postala velika uspešnica. Serijo danes sestavlja kar 18 knjig.

