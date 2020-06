Umrla Bonnie Pointer, članica skupine The Pointer Sisters

Bonnie Pointer se je rodila 11. julija 1950. Po prepevanju gospela v lokalni cerkvi v soseski West Oakland, je ustanovila glasbeno skupino The Pointer Sisters z najmlajšo članico dužine, June. Začetki skupine torej segajo že v leto 1969. Čeprav so imele sestre Pointer stroga starša, ki sta na rock'n'roll glasbo gledala kot na nekaj hudičevega, sta v skupino vključili tudi sestri Anito in Ruth. Kaj kmalu so sestre postale nepogrešljiv del glasbene scene San Francisca. Svojo prvo pogodbo z založbo so podpisale leta 1971, vendar je uspeh prišel šele dve leti kasneje s skladbo Yes Yes We Can, pesem Fairytale pa jim je prinesla glasbeno nagrado grammy.