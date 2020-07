Umrla Denise Johnson, članica skupine Primal Scream

Denise Johnson , katere glas bogati mnoge od pesmi skupin Primal Scream in New Order, je po bolezni v 56. letu nenadno umrla. Vzrok smrti še ni znan, žalostno novico pa je javnosti sporočila njena družina.

Pevka, rojena v angleškem Manchestru, je javnosti postala bolje znana zaradi sodelovanja na albumu Screamadelica. Glasbeni izdelek je skupina Primal Scream izdala leta 1991 in se je z njim žanrsko oddaljila od indie rocka ter se tako približala elektronski glasbi. Na odre in v studie pa so jo vabili mnogi od glasbenih kolegov, ki so v tistem času delovali v njenem rojstnem mestu.

Glasbenici, ki je pripravljala svoj akustični solo album ter ga nameravala izdati že septembra, so se na spletu poklonili številni glasbeniki, s katerimi je sodelovala in soustvarila številne skladbe. Zapise na družbenih omrežjih so ji posvetili tudi člani zasedbNew Order in The Charlatans.