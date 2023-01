V 57. letu starosti je umrla ena izmed članic slavne peterice supermodelov Tatjana Patitz. Čeprav je imela uspešno manekensko kariero, se je odločila umakniti iz javnosti, zato so jo oklicali za eno najbolj skrivnostnih manekenk. Razglasili so jo tudi za najlepšo žensko na svetu. V svoji karieri se je pojavila na več kot 200 naslovnicah in nastopila v različnih videospotih, med drugim tudi v videospotu Georgea Michaela za pesem Freedom.

Umrla je Tatjana Patitz, ena izmed peterice slavnih supermodelov, ki so jo poleg pokojnice sestavljale še Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista in Christy Turlington. Nekdaj uspešna manekenka je umrla stara 56 let, vzrok njene smrti pa ni znan. Novico o njeni smrti je potrdila revija Vouge. "Tatjana je bila vedno evropski simbol mode. Bila je veliko manj vidna kot njeni vrstniki, vedno bolj skrivnostna, bolj odrasla, bolj nedosegljiva in to je imelo svojo privlačnost," se je zvezdnici poklonila urednica revije Anna Wintour.

icon-expand Tatjana Patitz FOTO: Profimedia

Nemka, ki sta jo na Švedskem vzgojila mati Estonka in oče Nemec, se je z manekenstvom začela ukvarjati 17 letih, ko je na tekmovanju v Stockholmu zasedla tretje mesto. Nagrada je bilo potovanje v Pariz z manekensko pogodbo za določen čas. V svoji karieri se je Tatjana pojavila na več kot 200 naslovnicah, nastopila v različnih videospotih in sodelovala s številnimi prestižnimi in svetovno znanimi znamkami, kot so Chanel, Versace in Vivienne Westwood.

icon-expand Bila je članica slavne peterice supermodelov. FOTO: Profimedia