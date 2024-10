Umrla Ethel Kennedy, žena pokojnega Roberta F. Kennedyja

Umrla je Ethel Kennedy , žena senatorja Roberta F. Kennedyja . Ethel Kennedy je po smrti moža sama vzgajala njunih 11 otrok in bila predana družbenim zadevam ter družinski zapuščini. Umrla je stara 96 let, potem ko jo je 3. oktobra med spanjem zadela kap, je sporočila njena družina.

Kennedyjeva matriarhinja, katere otroci so bili Kathleen , Joseph II. , Robert ml. , David , Courtney , Michael , Kerry , Christopher , Max , Douglas in Rory , je bila ena zadnjih preostalih članov generacije, ki je vključevala predsednika Johna F. Kennedyja . Njena družina je povedala, da je nedavno videla številne svoje sorodnike, preden je zbolela.

"Z našimi srci, polnimi ljubezni, sporočamo, da je umrla naša čudovita babica," je na omrežje X zapisal Joe Kennedy III. "Umrla je zaradi zapletov, povezanimi z možgansko kapjo, ki jo je utrpela prejšnji teden." V izjavi družine je zapisano še: "Poleg vseživljenjskega dela na področju socialne pravičnosti in človekovih pravic je naša mati zapustila devet otrok, 34 vnukov in 24 prapravnukov ter številne nečake in nečakinje, ki jo imajo vsi zelo radi."

V življenju obdana s smrtjo

Milijonarjeva hči, ki se je leta 1950 poročila z bodočim senatorjem in generalnim državnim tožilcem, je do svojega 40. leta pred vsem svetom doživela več smrti, kot bi jih večina v življenju, so zapisali pri Associated Press. Bila je ob strani Roberta F. Kennedyja, ko je bil usodno ustreljen v kuhinji hotela Ambassador v Los Angelesu 5. junija 1968, takoj po zmagi na demokratskih predsedniških volitvah v Kaliforniji. Manj kot pet let prej je bil v Dallasu umorjen njen svak, predsednik John F. Kennedy.

Njeni starši so umrli v letalski nesreči leta 1955, njen brat pa je umrl v nesreči leta 1966. Njen sin David Kennedy je umrl zaradi prevelikega odmerka mamil, sin Michael Kennedy v smučarski nesreči in nečak John F. Kennedy mlajši v letalski nesreči. Leta 2019 je spet žalovala, potem ko je vnukinja Saoirse Kennedy Hill umrla zaradi očitnega prevelikega odmerka mamil. Ethel Kennedy je kljub številnim izzivom ohranila svojo vero in predanost družini.

Ethel Kennedy je kmalu po moževi smrti ustanovila Center za pravosodje in človekove pravice Roberta F. Kennedyja in se zavzemala za veliko stvari, vključno z nadzorom orožja in človekove pravice. O atentatu na svojega soproga je govorila redko.