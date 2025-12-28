Naslovnica
Umrla filmska ikona Brigitte Bardot

Pariz, 28. 12. 2025

Avtor:
E.K. STA
Brigitte Bardot

Umrla je filmska ikona Brigitte Bardot. Zvezdnica, ki je igralsko kariero predčasno zapustila in se posvetila boju za dobrobit živali, se je poslovila v 92. letu starosti. Bardot je veljala za seksualni simbol 50. in 60. let. Širše je bila znana po svojih začetnicah B. B., in čeprav se je dokaj hitro umaknila iz filmske industrije, je ostala pomembna ikona tako francoske kot globalne pop kulture.

Umrla je francoska filmska ikona Brigitte Bardot. Da se je zvezdnica poslovila v 92. letu, je sporočila njena fundacija. "Fundacija Brigitte Bardot z veliko žalostjo sporoča, da je umrla njena ustanoviteljica in predsednica Brigitte Bardot – svetovno priznana igralka in pevka, ki se je odločila opustiti svojo prestižno kariero, da bi svoje življenje in energijo posvetila zaščiti živali in svoji fundaciji," piše v sporočilu, ki ga je prejela francoska tiskovna agencija AFP. V njem ni naveden vzrok, dan ali kraj smrti.

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot
FOTO: Profimedia

Francoska igralka, pevka in manekenka Brigitte Bardot se je rodila premožni družini, leta 1934 v Parizu. Na velikem platnu se je uveljavila po tem, ko je sprva delovala kot fotomodel. Leta 1952 se je pri 18 letih poročila z režiserjem Rogerjem Vadimom, s katerim je leta 1956 posnela film In Bog je ustvaril žensko. Kultni film, v katerem se je pojavila kot zapeljivka, je iz nje ustvaril igralsko legendo. S tem, za tisti čas provokativno svobodnim erotičnim filmom, je tudi čez noč postala seksualni idol v Evropi in ZDA.

Nastopila je v več kot 50 filmih, posnela več deset pesmi in kot ena redkih takratnih evropskih igralk uspela tudi v ZDA, kjer je zaigrala ob zvezdnikih, kot so Kirk Douglas, James Stewart in Sean Connery.

Tik pred svojim 40. letom je nato leta 1973 opustila igralsko kariero, zaživela zunaj okvirjev zvezdništva in se posvetila boju za pravice živali prek svoje fundacije. Med drugim je javno pozivala znane osebnosti, naj prenehajo nositi krzno, in tudi finančno podpirala akcije aktivistov za zaščito živali. Na svojem domu naj bi v preteklosti po nekaterih podatkih gostila več kot 50 živali, aktivno si je prizadevala tudi, da bi še v času njenega življenja prepovedali uživanje konjskega mesa v Franciji.

Izsek iz filma La Vérité
Izsek iz filma La Vérité
FOTO: Profimedia

Znana je tudi po kritikah družbenih pojavov, kot so imigracija, odnosi med etničnimi skupinami in vpliv islama v Franciji. Večkrat je bila tudi pravnomočno obsojena zaradi podpihovanja etničnega sovraštva s svojimi izjavami.

Ravno ta mesec je izšel tudi dokumentarec o pokojni, ki slavno igralko s pomočjo arhivskih posnetkov in intervjujev predstavlja kot plesalko, pevko, igralko in fotomodel. Obravnava tudi njeno preobrazbo, ko se je odločila, da za vedno zapusti filmski svet in se posveti boju za pravice živali. Film v režiji Alaina Berlinerja ponuja intimen vpogled v igralkino življenje, v katerem so se prepletali glamur, predanost in samota.

Brigitte Bardot igralka zvezdnica smrt film

