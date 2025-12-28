Umrla filmska ikona Brigitte Bardot

Umrla je francoska filmska ikona Brigitte Bardot . Da se je zvezdnica poslovila v 92. letu, je sporočila njena fundacija. " Fundacija Brigitte Bardot z veliko žalostjo sporoča, da je umrla njena ustanoviteljica in predsednica Brigitte Bardot – svetovno priznana igralka in pevka, ki se je odločila opustiti svojo prestižno kariero, da bi svoje življenje in energijo posvetila zaščiti živali in svoji fundaciji, " piše v sporočilu, ki ga je prejela francoska tiskovna agencija AFP. V njem ni naveden vzrok, dan ali kraj smrti.

Francoska igralka, pevka in manekenka Brigitte Bardot se je rodila premožni družini, leta 1934 v Parizu. Na velikem platnu se je uveljavila po tem, ko je sprva delovala kot fotomodel. Leta 1952 se je pri 18 letih poročila z režiserjem Rogerjem Vadimom, s katerim je leta 1956 posnela film In Bog je ustvaril žensko. Kultni film, v katerem se je pojavila kot zapeljivka, je iz nje ustvaril igralsko legendo. S tem, za tisti čas provokativno svobodnim erotičnim filmom, je tudi čez noč postala seksualni idol v Evropi in ZDA.

Nastopila je v več kot 50 filmih, posnela več deset pesmi in kot ena redkih takratnih evropskih igralk uspela tudi v ZDA, kjer je zaigrala ob zvezdnikih, kot so Kirk Douglas, James Stewart in Sean Connery.

Tik pred svojim 40. letom je nato leta 1973 opustila igralsko kariero, zaživela zunaj okvirjev zvezdništva in se posvetila boju za pravice živali prek svoje fundacije. Med drugim je javno pozivala znane osebnosti, naj prenehajo nositi krzno, in tudi finančno podpirala akcije aktivistov za zaščito živali. Na svojem domu naj bi v preteklosti po nekaterih podatkih gostila več kot 50 živali, aktivno si je prizadevala tudi, da bi še v času njenega življenja prepovedali uživanje konjskega mesa v Franciji.