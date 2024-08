Umrla filmska legenda in igralka iz filma Beležnica Gena Rowlands

Svojo igralsko kariero je začela leta 1950 na Broadwayu, nekaj let pozneje pa je nastopila v več serijah, kot so Studio One, Laramie, Johnny Staccato, Riverboat, Bonanza in mnoge druge. Prvič je v filmu zaigrala leta 1958, poroka s pokojnim ameriškim režiserjem Johnom Cassavetesom pa jo je pripeljala do slavnih vlog. Igrala je v desetih njegovih filmih, poročena pa sta bila skoraj 35 let, do njegove smrti leta 1989. V karieri je delala tudi s sinom Nickom, ki je režiral enega njenih najbolj prepoznavnih filmov Beležnica.