Umrla fotografinja skupine The Beatles, ki je pripomogla k njihovi prepoznavnosti

Umrla je fotografinja Astrid Kirchherr , bila je stara 81 let. Njeno smrt je naznanil zgodovinar skupine The Beatles , Mark Lewisohn , ki je med drugim dejal, da je umrla zaradi nenadne bolezni. "Njeno darilo Beatlom je bilo neizmerno," je zapisal na Twitter.

Kirchherrjeva se je z Beatli prvič srečala, ko je obiskala klub v Hamburgu, kjer so igrali. "Videti so bili naravnost osupljivo," je kasneje povedala novinarju Bobu Spitzu, ki je napisal biografijo skupine. "Moje življenje se je spremenilo v nekaj minutah. Vse kar sem želela je, da sem z njimi in jih spoznam." Prvo fotografijo banda je posnela leta 1960 v Hamburgu in ji pripisujejo zasluge, da je z njo pomagala razviti njihov stil.