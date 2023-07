Umrla francoska fotografinja Marie-Laure de Decker

Marie-Laure De Decker se je rodila leta 1947 v Alžiriji, ko je bila ta še francoska kolonija. Kariero je začela kot model, nato pa se je podala v fotografijo. Večino fotografske kariere je delala za fotografsko agencijo Gamma, in sicer od leta 1971 do njenega zaprtja leta 2009.

Kot fotografinja je vzbudila pozornost v poznih 60. letih prejšnjega stoletja s fotografijami umetnikov Mana Raya in Marcela Duchampa ter pisatelja Philippa Soupaulta. Fotografirala je tudi druge znane osebe, med njimi so bili igralki Catherine Deneuve in Charlotte Rampling, pevec Serge Gainsbourg, monaška princesa Caroline in nekdanji francoski predsednik Valery Giscard d'Estaing.

Z denarjem, ki ga je zaslužila s prodajo teh fotografij, je pokrila del stroškov za svoje delo na vojnih območjih. Ob začetku fotografske kariere je kljub pomanjkanju izkušenj uspešno pokrivala tudi vojno v Vietnamu. Kot vojna fotografinja se je soočala z različnimi izzivi. "Če si ženska, te nikoli ne jemljejo resno," je na primer dejala. Po drugi strani je to, da je bila ženska, po njenih besedah prinašalo tudi prednosti, na primer v severni Afriki, "kjer te ne ubijejo takoj, ampak ti dajo priložnost".

Fotografinji se je ob novici o njeni smrti poklonil tudi predsednik komisije Afriške unije Moussa Faki Mahamat. Na družbenem omrežju Twitter je sporočil, da je "ovekovečila del zgodovine Čada".