Umrla glasovna igralka, znana iz serije Pokemon

V starosti 46 let je umrla Rachael Lillis, glasovna igralka. Najbolj je znana po posojanju glasov v seriji Pokemon, kjer je sodelovala v poznih devetdesetih let prejšnjega stoletja. Glas je posodila likoma Misty in Jessie ter številnim drugim. Zvezdnica je umrla zaradi raka na dojki, njeno smrt pa je potrdila Veronica Taylor, ki je posodila glas glavnemu junaku serije Ashu Ketchumu.

OGLAS

Umrla je glasovna igralka Rachael Lillis. Zvezdnica je najbolj znana kot glas Misty in Jessie iz serije Pokemon, pri kateri je v poznih devetdesetih let prejšnjega stoletja sodelovala tako pri risankah in filmih kot tudi pri videoigrah. Umrla je zaradi raka na dojki, stara pa je bila 46 let.

Rachael Lillis je umrla pri 46 letih. FOTO: Rachael Lillis icon-expand

Novico o njeni smrti je za tuje medije potrdila Veronica Taylor, ki je v priljubljeni japonski seriji posodila glas glavnemu junaku Ashu Ketchumu. "Rachael je bila izjemen talent, svetla luč, ki je sijala skozi njen glas, ne glede na to, ali je govorila ali pela. Rachael Lillis vsi poznamo po številnih čudovitih vlogah, ki jih je odigrala," je zapisala na družbenih omrežjih in dodala: "Naše sobotne dopoldneve in pred/po šolskih urah je napolnila s svojim čudovitim glasom, čudovitimi komičnimi vložki in izjemnimi igralskimi sposobnostmi."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Obenem se je Taylor svoji nekdanji soigralki zahvalila za vso podporo, ki ji jo je nudila v času, ko se je sama borila z rakom. "To je resnično pozitivno vplivalo," je dodala. Da se je njeno stanje pred tednom dni začelo slabšati, je potrdila tudi Rachaelina sestra Laurie Orr. "To je bilo nepričakovano in popolnoma smo prizadeti. Srce se mi para, ker sem izgubila svojo drago sestrico, čeprav sem hvaležna, ker vem, da je svobodna," je zapisala sestra, ki je zanjo zbirala denar za zdravljenje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči