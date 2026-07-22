Umrla gluha igralka Kaylee Hottle, znana po filmu Godzila proti Kongu

V torek se je v Fredericku v zvezni državi Maryland zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla igralka Kaylee Hottle. Zvezdnica je bila stara komaj 19 let, znana pa je bila po vlogi deklice z imenom Jia v filmih Godzila proti Kongu in nadaljevanju Godzila in Kong: Novi imperij. Kot gluha oseba je v filmu igrala gluh lik, ki uporablja znakovni jezik, kar je bilo ključnega pomena za zaplet filma.

Kaylee Hottle je umrla v prometni nesreči. FOTO: Profimedia

Njen oče Joshua Hottle je za tuje medije prek družbenih omrežij potrdil, da je bila nesreča usodna za mladi talent, ki je življenje izgubil v jutranjih urah v Marylandu. Poleg družine se je oglasila tudi njena nekdanja šola, Texas School for the Deaf (TSD) iz Austina. V uradni izjavi so zapisali: "Z globoko žalostjo sporočamo novico, da je naša maturantka Kaylee Hottle tragično preminila v prometni nesreči v Fredericku." Dodali so še, da bodo za učence in zaposlene zagotovili svetovalne storitve.

Zvezdnica v filmu Godzila in Kong: Novi imperij. FOTO: Profimedia

Mlada Američanka se je rodila leta 2007 v družini, v kateri so vsi člani gluhi. To okolje ji je dalo edinstveno izkušnjo in samozavest pri uporabi znakovnega jezika, kar je pozneje postalo ključno za njeno profesionalno pot. Njeno kariero je sprožil klic vodje kastinga Sarah Halley Finn, ki je iskala pristno mlado gluho igralko za vlogo v velikem projektu. Izbira Kaylee za vlogo Jie v filmu Godzila proti Kongu je bila po mnenju kritikov zadetek v polno, saj je njena izrazna moč brez uporabe govora prevzela občinstvo in vzpostavila edinstveno dinamiko z digitalnim likom orjaške gorile.