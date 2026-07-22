Umrla gluha igralka Kaylee Hottle, znana po filmu Godzila proti Kongu

V torek se je v Fredericku v zvezni državi Maryland zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla igralka Kaylee Hottle. Zvezdnica je bila stara komaj 19 let, znana pa je bila po vlogi deklice z imenom Jia v filmih Godzila proti Kongu in nadaljevanju Godzila in Kong: Novi imperij. Kot gluha oseba je v filmu igrala gluh lik, ki uporablja znakovni jezik, kar je bilo ključnega pomena za zaplet filma.
Njen oče Joshua Hottle je za tuje medije prek družbenih omrežij potrdil, da je bila nesreča usodna za mladi talent, ki je življenje izgubil v jutranjih urah v Marylandu. Poleg družine se je oglasila tudi njena nekdanja šola, Texas School for the Deaf (TSD) iz Austina. V uradni izjavi so zapisali: "Z globoko žalostjo sporočamo novico, da je naša maturantka Kaylee Hottle tragično preminila v prometni nesreči v Fredericku." Dodali so še, da bodo za učence in zaposlene zagotovili svetovalne storitve.
Mlada Američanka se je rodila leta 2007 v družini, v kateri so vsi člani gluhi. To okolje ji je dalo edinstveno izkušnjo in samozavest pri uporabi znakovnega jezika, kar je pozneje postalo ključno za njeno profesionalno pot. Njeno kariero je sprožil klic vodje kastinga Sarah Halley Finn, ki je iskala pristno mlado gluho igralko za vlogo v velikem projektu. Izbira Kaylee za vlogo Jie v filmu Godzila proti Kongu je bila po mnenju kritikov zadetek v polno, saj je njena izrazna moč brez uporabe govora prevzela občinstvo in vzpostavila edinstveno dinamiko z digitalnim likom orjaške gorile.
Ameriški znakovni jezik, znan kot ASL, je popoln, naraven jezik, ki ga uporablja večina gluhih in naglušnih oseb v Združenih državah in delih Kanade. Za razliko od pantomime ali zgolj gestikulacije ima ASL svojo lastno slovnico, skladnjo in besedišče, ki se razlikujejo od angleškega govorjenega jezika. Uporaba znakovnega jezika je ključna za ohranjanje kulturne identitete gluhih, saj jim omogoča popolno izražanje misli, čustev in kompleksnih konceptov brez potrebe po zvočnem govoru.
Texas School for the Deaf (TSD) v Austinu je ena najstarejših in najbolj prepoznavnih izobraževalnih ustanov za gluhe otroke v Združenih državah. Ustanovljena je bila leta 1856 in igra ključno vlogo pri zagotavljanju dostopnega izobraževanja, ki temelji na uporabi znakovnega jezika kot primarnega učnega sredstva. Poleg akademskega znanja šola deluje kot središče gluhe kulture, kjer učenci razvijajo svojo identiteto, samozavest in socialne veščine v okolju, ki je v celoti prilagojeno njihovim komunikacijskim potrebam.
Vključevanje gluhih igralcev v Hollywood je dolgotrajen proces, ki se je začel že v obdobju nemega filma, kjer govor ni bil potreben. Skozi desetletja so igralci, kot je bila Marlee Matlin, ki je leta 1987 kot prva gluha oseba prejela oskarja za glavno vlogo v filmu Otroci manjšega boga, utrli pot naslednjim generacijam. Danes se filmska industrija vse bolj zaveda pomena avtentičnosti, zato se za vloge gluhih likov vedno pogosteje iščejo dejansko gluhi igralci, namesto da bi te vloge igrali slišeči igralci, kar prispeva k bolj realističnemu in spoštljivemu prikazu gluhe skupnosti na platnu.
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