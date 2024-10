Umrla grammyjevka Cissy Houston, mama pevke Whitney Houston

Družina Cissy Houston je za tuje medije potrdila smrt gospel pevke, ki je umrla na domovanju v New Jerseyju, stara 91 let. Po besedah njene snahe je umrla obkrožena z družino, pred tem pa je bila v hospicu za Alzheimerjevo bolezen. "Naša srca so polna bolečine in žalosti. Izgubili smo matriarha naše družine. Mama Cissy je bila močna osebnost v naših življenjih. Ženska globoke vere, ki ji je bilo zelo mar za družino, službo in skupnost."

"Njena več kot 70-letna kariera v glasbi in zabavi bo ostala v ospredju naših src," je družina še zapisala v izjavi. "Njeni prispevki k popularni glasbi in kulturi so neprimerljivi. Blagoslovljeni in hvaležni smo, da ji je bog omogočil, da je preživela toliko let z nami, in hvaležni smo za vse dragocene življenjske lekcije, ki nas jih je naučila. Naj počiva v miru poleg svoje hčerke Whitney in vnukinje Bobbi Kristine ter drugih cenjenih družinskih članov."

Cissy Houston se je po pisanju portala Today z glasbo začela ukvarjati kot članica gospel skupine Drinkard Four. Kasneje je ustanovila skupino Sweet Inspirations skupaj z Dee Dee Warwick in Doris Troy ter pela kot spremljevalna pevka Otisu Reddingu, Dusty Springfield in Dionne Warwick. Kot del spremljevalne skupine je zapela pri Van Morrisonovi skladbi Brown Eyed Girl, sodelovala pa je tudi pri pesmi Burning of the Midnight Lamp skupine Jimi Hendrix Experience. Njen vokal je moč slišati na ploščah Chake Khan, Diane Ross, Davida Bowieja in Beyoncé.

Cissy Houston je bila dvakratna grammyjeva nagrajenka in spremljevalna vokalistka legend, kot sta Aretha Franklin in Elvis Presley. Svojega prvega grammyja je prejela leta 1997 za skladbo Face to Face, ki je zmagala v kategoriji najboljšega albuma tradicionalnega soul gospela. Dve leti kasneje je prejela grammyja v isti kategoriji za album He Leadeth Me. Kljub številnim dosežkom v lastni karieri pa se bodo ljudje Cissy Houston spominjali kot mame pokojne pevke Whitney Houston.