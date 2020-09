Umrla Helen Reddy, avtorica himne ženskega gibanja

Avstralska pevka, igralka in aktivistka je umrla stara 78 let. Njen z grammyjem nagrajeni hit 'I Am Woman' je bil simbol ženske moči in boja za pravice. Reddyjeva se je zadnja leta življenja borila z Addisonovo boleznijo in demenco. Poslovila se je v losangeleškem domu za ostarele.

Helen Reddyse je s pesmijo I Am Woman v sedemdesetih letih zapisala v številna srca, saj je bila pesem sinonim za žensko gibanje in moč. Tudi sama je v intervjuju leta 1972 izjavila, da želi s skladbo številnim damam pomagati poiskati samozavest, ki je prej nikoli niso imele. Rojena je bila 25. oktobra leta 1941 v Melbournu, o njenem življenju pa je bil pred kratkim posnet tudi film, ki je bil septembra 2019 premierno predstavljen na Mednarodnem filmskem festivalu v Torontu. icon-expand Helen Reddy je za pesem 'I Am Woman' prejela nagrado grammy. FOTO: Profimedia Legendarna pevka je umrla v losangeleškem domu za ostarele, na njeni uradni strani pa so ob tem zapisali:''Bila je čudovita mama, babica, resnično izredna ženska.''Za seboj je pustila otrokaTraciin Jordana. Reddyjeva se je dolga leta borila z Addisonovo boleznijo, leta 2015 pa so ji diagnosticirali demenco. Bila je prva Avstralka, ki je osvojila nagrado grammy, prestižnega priznanja se je razveselila ravno za hitI Am Woman, ki ga je izdala leta 1971. icon-expand Helen Reddy med govorom leta 2017. Na ženskem shodu v Los Angelesu v družbi Laverne Cox in Jaime Lee Curtis. FOTO: Profimedia Besede ''Jaz sem ženska, sliši me kako rjovem,'' ki jih je zapela v omenjeni pesmi, so bile del vzklikov na feminističnih shodih v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Pesem pa so zavrteli tudi na podelitvi oskarjev, ko jeKathryn Bigelow leta 2010 postala prva ženska, ki je dobila oskarja za najboljšo režijo, gledalci pa se spomnijo tudi prizora, ko so v drugem delu filma Seks v mestu skladbo skupaj na odru zapele glavne junakinje.