Umrla igralka Annie Wersching, znana po vlogi iz serije 24

Igralka je umrla stara 45 let. Poleg serije 24 je zaigrala tudi v serijah Novinec, Vampirski dnevniki, Bosch, Castle, Brezčasni, Star Trek: Pickard. Od igralke, ki je v seriji The Last Of Us posodila glas enemu od likov, se je poslovil tudi kreativni direktor omenjene serije, Neil Druckmann."Pravkar sem izvedel, da je umrla moja draga prijateljica Annie Wersching. Pravkar smo izgubili čudovitega umetnika in človeka. Moje srce je strto. Misli so z njenimi najdražjimi," je zapisal ob njeni smrti.