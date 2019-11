Umrla igralka iz serije Glee

Pojavila se je v mnogih serijah, med njimi so tudi Urgenca, Talenti v belem in Veliki pokovci.

Poleg svoje igralske kariere pa je imela tudi kasting agencijo, kjer je pomagala mladim talentom – med njimi so bili nekoč tudi Steve Carell (najbolj znan po vlogi v seriji Pisarna), komik Stephen Colbert, igralec Richard Kind (med drugim je igral v seriji Noro zaljubljena) in zvezdnik serije Moderna družina, Eric Stonestreet. Slednji se je pokojni igralki tudi poklonil z zapisom na Twitterju: "Jane je bila prva direktorica kastinga, ki me je poklicala na avdicijo. Postala je prava prijateljica in mentorica. Potrudil sem se, da je vedno vedela, da je imela pomembno vlogo v moji karieri. Ona me je postavila na to pot. Želim, da bi se ji lahko le še enkrat zahvalil." Agencijo pa je leta 1997 sicer prodala, da se je lažje osredotočala na svojo igralsko kariero.