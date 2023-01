Umrla igralka Lisa Loring, izvirna Wednesday Addams

Igralski svet se je poslovil od igralke Lise Loring , ki se je v zgodovino zapisala kot prva ustvarjalka, ki je stopila v čevlje legendarnega lika Wednesday Addams, članice nenavadne družine Addams. Smrt igralke je za The Hollywood Reporter potrdila njena hčerka Vanessa Foumberg , ki je razkrila, da je Loringova umrla za posledicami kapi, ki jo je povzročil visok krvni tlak. Igralka je bila stara 64 let.

Laurie Jacobson, prijateljica pokojnice, je na svojem Facebook profilu zapisala, da so igralko zadnje tri dni pri življenju ohranjale bolniške naprave, Foumbergova pa je dodala, da so ji do zadnjega diha ob strani stali družinski člani.

Na spletu so se že zvrstila sporočila oboževalcev, ki so družini pokojnice izrazili sožalje ter med drugim zapisali, da se bodo igralke vedno spominjali, saj da se je v vlogi male Wednesday zapisala v "tapiserijo popularne kulture".

Delo Loringove je navdahnilo kasnejše različice priljubljenega lika, ki ga mnogi sicer enačijo z igralko Christino Ricci. Da je lik mlade članice nenavadne družine aktualen še danes, potrjuje tudi dejstvo, da je ena izmed najbolj gledanih serij tuje pretočne platforme prav serija z naslovom Wednesday, v kateri je ikonično črno obleko z belim ovratnikom ter dve dolgi kitki nadela Jenna Ortega.