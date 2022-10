Umrla ikona country glasbe Loretta Lynn

Zvezdnica, ki je umrla v 91. letu starosti, se je podpisala pod uspešnici z naslovom Coal Miner's Daughter in You Ain't Woman Enough. Lynn, hči rudarja premoga iz Kentuckyja je zaslovela s pisanjem osebnih pesmi, kot ena prvih pa se je dotaknila tudi tabu tem, kot so seks, nezvesti možje, ločitev in kontracepcija.

Znana pa je bila tudi po svoji modi. Pogosto je namreč nosila dolge, bleščeče obleke, s katerimi je pritegnila veliko pozornosti.