Umrla indijanska igralka, ki je v imenu Marlona Branda zavrnila oskarja

Ameriška filmska akademija je na svojem uradnem Twitter profilu potrdila smrt indijanske igralke Sacheen Littlefeather . Igralko, ki je tekom kariere zaigrala v filmih The Trial of Billy Jack (1974) in Johnny Firecloud (1975), si bo svet najverjetneje najbolj zapomnil po odmevnem dogodku z oskarjev. Smrt igralke so za ameriške medije potrdili njeni družinski člani, ki so dejali, da je Sacheen umrla doma, obkrožena s svojimi najbližjimi.

50 let po dogodku je letos poleti Sacheen Littlefeather dočakala opravičilo ameriške filmske akademije. V pismu, ki ga je junija poslal takratni predsednik akademije David Rubin, je bilo med drugim zapisano, da je bil odziv neupravičen in krivičen. "Čustveno breme, ki ste ga preživeli, in posledice na vašo kariero v naši industriji so nepopravljivi. Za pogum, ki ste ga pokazali, predolgo niste dobili priznanja. Za to se vam iskreno opravičujemo in vas iskreno občudujemo," so še zapisali.

Opravičilo je pokojno igralko presenetilo, saj je mislila, da ga nikoli ne bo dočakala.