Umrla italijanska filmska diva Valentina Cortese

V 97. letu starosti je umrla italijanska filmska igralka Valentina Cortese, ki je sodelovala s številnimi priznanimi režiserji, kot sta Federico Fellini in Francois Truffaut. Igrala je v italijanskih, francoskih, britanskih in hollywoodskih produkcijah ob igralcih, kot so James Stewart, Humphrey Bogart in Ava Gardner.

V filmu The Barefoot Contessa je leta 1954 zaigrala skupaj z Humphreyjem Bogartom in Avo Gardner. FOTO: Profimedia Valentina Cortese je umrla v Milanu, v katerem se je 1. januarja leta 1923 tudi rodila. Svojo igralsko kariero je začela v 40. letih minulega stoletja. Leta 1948 je podpisala pogodbo s produkcijsko hišo 20th Century Fox. Leta 1973 je zaigrala v Truffautovem filmuDay for Night in bila za stransko vlogo nominirana za oskarja. Igrala je v številnih filmih, med drugim tudi v Fellinijevem filmu Giulietta in duhovi (1965). 96-letna igralka je svoj videz vedno dopolnila z naglavnimi rutami, ki so jo varovale pred soncem. V Italiji je veljala tudi za priznano gledališko igralko. Pred dvema letoma so na Beneškem filmskem festivalu premierno prikazali dokumentarni film o njenem delu z naslovom Diva!. Valentina je umrla v 97. letu starosti. FOTO: Profimedia