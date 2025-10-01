Umrla Jane Goodall, priznana raziskovalka šimpanzov

Dr. Jane Goodall, priznana raziskovalka šimpanzov in zagovornica živali, je umrla v starosti 91 let. Novico so prvi sporočili pri Inštitutu Jane Goodall. "Inštitut Jane Goodall je v sredo, 1. oktobra 2025, izvedel, da je dr. Jane Goodall, nosilka reda britanskega imperija, glasnica miru ZN in ustanoviteljica Inštituta Jane Goodall, umrla zaradi naravnih vzrokov," so zapisali.
V nadaljevanju so dodali: "Bila je v Kaliforniji v okviru svoje turneje predavanj po Združenih državah Amerike. Odkritja dr. Goodall kot etologinje so revolucionirala znanost, ona pa je bila neutrudna zagovornica varstva in obnove našega naravnega sveta."
Dr. Jane Goodall je postala znana po svojem delu s šimpanzi. Živali je začela preučevati v Tanzaniji v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in v znanstvenih revijah objavila nekatera prva opažanja o uporabi orodij, komunikaciji in njihovih kompleksnih socialnih strukturah pri šimpanzih. Njeno delo je utrlo pot desetletjem terenskih raziskav o vedenju primatov v naravnem okolju. Po navedbah Inštituta, ki ga je ustanovila leta 1977, je "šla v gozd, da bi preučevala izjemno življenje šimpanzov in iz gozda prišla, da bi jih rešila."
V začetku letošnjega leta je legendarna raziskovalka v podkastu Call Her Daddy v skoraj uro dolgem intervjuju govorila o svojem življenju in delu. Pripomnila je, da je imela srečo, da se ji na začetku kariere ni bilo treba boriti za mesto na področju, kjer prevladujejo moški, saj takrat sploh ni bilo nobenega področja. Tista prva odprava v Tanzanijo za preučevanje primatov je bila z zelo omejenim proračunom, financiral jo je filantrop, britanska vlada pa bi jo podprla le, če bi imela nekoga s seboj. Njena mama, ki je vedno podpirala njene sanje, se je prostovoljno javila, da gre z njo.
"Vsi so rekli: 'To je smešno. Mislim, nimaš denarja, Afrika je daleč in si samo dekle,'" se je spominjala. "Moja mama pa ne. Rekla je, da če resnično želiš narediti kaj takega, bom morala zelo trdo delati, izkoristiti vsako priložnost in če ne bom obupala, bom našla način." To je sporočilo, ki ga je, kot je dejala, nato delila s svetom.
Goodallova je imela na voljo le šest mesecev financiranja, prvi štirje meseci pa so bili brezplodni, saj so bili primati preveč plašni, da bi ji dovolili, da se jim dovolj približa in jo opazujejo. A eden se je le navadil na njeno prisotnost, da je prišla do prelomnega odkritja, da šimpanzi v divjini ustvarjajo in uporabljajo orodja.
"Razlog, zakaj je bilo to tako vznemirljivo, je bil, ker je takrat zahodna znanost menila, da samo ljudje uporabljajo in izdelujejo orodja," se je spominjala Goodall. "In ko sem pisala svojemu mentorju Louisu Leakeyju, je bil preprosto navdušen." To odkritje je vzbudilo zanimanje in financiranje National Geographica in na koncu spremenilo potek njene kariere.
