Umrla Jane Powell, zvezdnica zlate dobe Hollywooda

Powell je svojo uspešno pot pričela v šestedestih letih prejšnjega stoletja, ko je kot glavna zvezda nastopila v številnih muziklih, dramah in romantičnih komedijah. Med drugim je v filmu Royal Wedding zaplesala ob boku legendarnega Freda Astaira, blestela pa je tudi v filmih Seven Brides for Seven Brothers, Deep in My Heart in Hit the Deck.