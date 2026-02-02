Umrla je 10-mesečna vnukinja Snoop Dogga

Snoop Dogg žaluje za 10-mesečno vnukinjo. Kot je pred dnevi sporočila njegova hčerka Cori , je 10 mesecev po rojstvu umrla njena prezgodaj rojena hčerka. Poklonil se ji je tudi raper, ki je na družbenem omrežju delil fotografijo s svojimi tremi otroki, sožalje pa so družini med komentarji izrekli tudi sledilci.

"Pošiljam ljubezen vsem," je zapisal eden od sledilcev, drugi pa dodal: "Pošiljam molitve in ljubezen. Zelo mi je žal!" Tretji je zapisal: "Moje molitve in misli so s teboj in tvojo družino."

Cori je pred dnevi na družbenem omrežju sporočila žalostno novico. "Izgubila sem ljubezen svojega življenja, mojo Codi," je pripisala ob črno-beli fotografiji, ki je nastala v porodnišnici, na njej pa pestuje novorojenko. Da žaluje, je objavil tudi njen zaročenec Wayne Deuce. "Najbolj žalosten sem, odkar si me zapustila, Codi Dreaux, a vem, da si sedaj v miru. Očka te bo imel vedno rad, moj otrošiček," je pripisal ob fotografiji, na kateri pestuje dojenčico.