Umrla je 10-mesečna vnukinja Snoop Dogga

Snoop Dogg žaluje za 10-mesečno vnukinjo. Kot je pred dnevi sporočila njegova hčerka Cori, je 10 mesecev po rojstvu umrla njena prezgodaj rojena hčerka. Poklonil se ji je tudi raper, ki je na družbenem omrežju delil fotografijo s svojimi tremi otroki, sožalje pa so družini med komentarji izrekli tudi sledilci.
"Pošiljam ljubezen vsem," je zapisal eden od sledilcev, drugi pa dodal: "Pošiljam molitve in ljubezen. Zelo mi je žal!" Tretji je zapisal: "Moje molitve in misli so s teboj in tvojo družino."
Cori je pred dnevi na družbenem omrežju sporočila žalostno novico. "Izgubila sem ljubezen svojega življenja, mojo Codi," je pripisala ob črno-beli fotografiji, ki je nastala v porodnišnici, na njej pa pestuje novorojenko. Da žaluje, je objavil tudi njen zaročenec Wayne Deuce. "Najbolj žalosten sem, odkar si me zapustila, Codi Dreaux, a vem, da si sedaj v miru. Očka te bo imel vedno rad, moj otrošiček," je pripisal ob fotografiji, na kateri pestuje dojenčico.
Snoopova hčerka je šele nedavno razkrila, da je novorojenko lahko končno prinesla iz bolnišnice domov, kjer je več mesecev preživela na oddelku za intenzivno nego. Deklica se je sicer rodila februarja 2025, šest mesecev prezgodaj, s carskim rezom, a zaradi sindroma, ki ga je razvila med nosečnostjo, zdravniki s porodom niso mogli več čakati.
