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Umrla je 13-letna hčerka igralca Chada Lowea in producentke Kim Painter

Los Angeles, 30. 09. 2026 07.55 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Chad Lowe

Igralec Chad Lowe in producentka Kim Painter sta v izjavi za javnost sporočila, da je umrla njuna hči Fiona Hepler Lowe. Stara je bila 13 let. Družina je najstnico opisala kot ljubečo, pametno in ustvarjalno dekle, ki je rado plesalo.

"Naša srca so zaradi izgube ljubljene Fione zlomljena," je v izjavi sporočila družina igralca Chada Lowea in producentke Kim Painter. "Sestri sta jo oboževali, starša pa sta jo imela zelo rada. Bila je luč naše družine. Njena smrt je grozljiva izguba za našo celotno družino, v tem času pa prosimo za spoštovanje zasebnosti in vaše molitve," so še zapisali in dodali kontakte za pomoč ljudem v duševnih težavah.

Družina Chada Lowea je sporočila tragično novico, da je umrla 13-letna Fiona.
Družina Chada Lowea je sporočila tragično novico, da je umrla 13-letna Fiona.
FOTO: Profimedia

58-letni igralec in 52-letna producentka sta se Fione razveselila leta 2012 in je bila druga od treh hčera zakoncev. Najstarejša Mabel je stara 17 let, najmlajša Nixie pa 10 let. Lansko leto je Chad, ki je mlajši brat igralca Roba Lowea, na družbenem omrežju ob Fioninem rojstnem dnevu delil družinsko fotografijo, ob njej pa pripisal: "Praznujemo, ker je Fiona tudi uradno postala najstnica. Še naprej pleši skozi življenje, FiBear. Tako zelo te imam rad!"

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Družina se je februarja 2025 morala soočiti z izgubo doma zaradi požarov, ki so divjali po Kaliforniji in se razširili tudi po soseski Pacific Palisade. Kot je takrat na družbenem omrežju zapisal Chad, je njihov dom, kjer so odraščale vse tri hčerke, zgorel, ostale pa so le ruševine.

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KOMENTARJI3

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exeskim
30. 09. 2026 09.01
Grozno. Ubogi ljudje.
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PomisliNaSonce
30. 09. 2026 09.00
A vzrok so pa helikopterski starši, ki ne znajo vklopit čustva tako kot treba niti do lastnih otrok. Vse kar jim gre, je programiranje lastnih otrok za lastne potrebe.
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0 0
Sventevith
30. 09. 2026 08.56
Ja, treba je žrtvovati. Zanimivo kako v hollyweirdu, ali pa ljudem povezanim z njim in s slavo nasploh, umirajo mladi otroci. Verjetno tam ni ene hiše, ki ne bi utrpela te izgube. Pravim, zanimivo.
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