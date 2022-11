Umrla je 47-letna zvezdnica serije Nadnaravno Nicki Aycox

Da je umrla igralka Nicki Aycox, je na družbenem omrežju Facebook potrdila njena svakinja Susan Raab Ceklosky . Zapisala je, da je igralka umrla z možem ob svoji strani, in dodala, da je bila 47-letnica prava borka. Aycoxova je pred letom in pol sporočila, da je zbolela za levkemijo. Kot kaže, pa njen boj z boleznijo ni bil uspešen.

"Umrla je moja lepa, pametna, neustrašna, neverjetno talentirana in ljubeča svakinja. Ves čas ji je ob strani stal njen mož in moj brat Matt Raab. Nicki in Matt sta imela skupaj čudovito življenje v Kaliforniji. Vsekakor je bila borka in vsak, ki jo je poznal, jo je imel rad," je zapisala zvezdničina svakinja.

Nicki je marca 2021 sporočila, da je prejela diagnozo levkemije: "Pozdravljeni vsi! Se opravičujem za čas, ko sem bila nedosegljiva. Ne morem verjeti, kakšni trije meseci so za mano, a vse ima smisel sedaj. Januarja in februarja sem zelo zbolela in mislila sem, da imam covid. Pristala sem v bolnišnici, kjer so mi postavili diagnozo levkemije."