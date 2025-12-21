Naslovnica
Umrla je 65-letna sestra Georgea Clooneyja: Moja junakinja'

Los Angeles, 21. 12. 2025 14.24

Avtor:
K.Z.
George Clooney s sestro Ado, s katero sta bila zelo povezana.

Igralec George Clooney je sporočil, da je umrla njegova sestra Adelia 'Ada' Zeidler. Stara je bila 65 let. Kot je znano, sta bila brat in sestra zelo povezana, leto mlajši zvezdnik pa je v izjavi za revijo People razkril, da je Ada bila težko bitko z rakom in dodal, da jo bosta z ženo Amal zelo pogrešala.

Umrla je starejša sestra igralca Georgea Clooneyja. Žalostno novico je potrdil tudi zvezdnik, ki je dejal, da je bila Ada njegova junakinja, saj se je z boleznijo spopadala s pogumom in humorjem. Kot je družina zapisala v osmrtnici, je 65-letna osnovnošolska učiteljica umrla v bolnišnici, obdana s svojimi najdražjimi.

Ada se je udeležila bratove poroke v Benetkah.
Ada se je udeležila bratove poroke v Benetkah.
FOTO: Profimedia

"Moja sestra Ada je bila moja junakinja. Z rakom se je borila s pogumom in humorjem. Še nikoli nisem spoznal nikogar, ki bi bil tako pogumen. Z Amal jo bova močno pogrešala," je v izjavi za People povedal Clooney.

Zvezdnikova starejša sestra ni živela na očeh javnosti, občasno pa se je vendarle pojavila na kakšnem dogodku, ki je vključeval njenega zelo slavnega brata. Prisotna je bila tudi na njegovi poroki v Benetkah leta 2014, ko je pred oltar stopil z odvetnico Amal.

George Clooney s sestro Ado, s katero sta bila zelo povezana.
George Clooney s sestro Ado, s katero sta bila zelo povezana.
FOTO: Profimedia

Leta 2012 je v intervjuju za New York Daily News razkrila, da je zelo zaščitniška do brata, zato v svojem telefonu nima shranjene njegove številke. "Nočem izgubiti telefona in s tem tudi njegove številke. Vedno me lahko pokliče, kar občasno tudi stori, a nama pošiljanje elektronske pošte veliko bolj ustreza," je dejala.

George je leta 2015 v oddaji CBS This Morning potrdil, da ga s sestro veže tesna vez: "S sestro sva si zelo blizu."

george clooney sestra smrt ada igralec

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Spijuniro Golubiro
21. 12. 2025 16.01
Hvala. Bom šel pokropiti.
Odgovori
0 0
ho?emVšolo
21. 12. 2025 15.18
19 novih naselij, pesmico EU pa nam bodo zavrteli na Euroviziji.
Odgovori
-1
0 1
