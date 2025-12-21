Umrla je 65-letna sestra Georgea Clooneyja: Moja junakinja'

Umrla je starejša sestra igralca Georgea Clooneyja . Žalostno novico je potrdil tudi zvezdnik, ki je dejal, da je bila Ada njegova junakinja, saj se je z boleznijo spopadala s pogumom in humorjem. Kot je družina zapisala v osmrtnici, je 65-letna osnovnošolska učiteljica umrla v bolnišnici, obdana s svojimi najdražjimi.

"Moja sestra Ada je bila moja junakinja. Z rakom se je borila s pogumom in humorjem. Še nikoli nisem spoznal nikogar, ki bi bil tako pogumen. Z Amal jo bova močno pogrešala," je v izjavi za People povedal Clooney.

Zvezdnikova starejša sestra ni živela na očeh javnosti, občasno pa se je vendarle pojavila na kakšnem dogodku, ki je vključeval njenega zelo slavnega brata. Prisotna je bila tudi na njegovi poroki v Benetkah leta 2014, ko je pred oltar stopil z odvetnico Amal.