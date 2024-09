Umrla je ameriška igralka Kathryn Crosby

Kathryn Crosby, rojena kot Olive Kathryn Grandstaff v teksaškem mestu West Columbia, je v svoji karieri zaigrala v več filmih, med drugim v The Wild Party (1956), Operation Mad Ball (1957) in Anatomija umora (1959), znana pa je bila zlasti po nastopanju v pogovornih oddajah svojega soproga, zvezdnika Binga Crosbyja z naslovom The Bing Crosby Show. Pozneje je vodila svojo pogovorno oddajo The Kathryn Crosby Show.