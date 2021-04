Umrla je Anne Douglas, vdova pokojnega Kirka Douglasa

Anne Douglas se je rodila v Nemčiji kot Anne Buydens. Svojo mladost je preživela v Belgiji, kasneje pa se je preselila v Francijo, kjer je spoznala bodočega moža Kirka. Pred Douglasom je bila poročena z Belgijcem Albertom Buydensom. Občasno je delala kot igralka, sicer pa se je ukvarjala s filmsko produkcijo.

Annin mož, hollywoodska legenda Kirk Douglas, je umrl februarja lani v 104. letu starosti. Poročila sta se leta 1954, potem ko sta se v Parizu spoznala na snemanju filma Usodna ljubezen, pri katerem je bila Anne zadolžena za promocijo. V zakonu sta se jima rodila dva otroka, Ericin Peter, ki sta odšla po stopinjah svojih staršev in postala igralec in producent. Leta 2017 sta zakonca Douglas objavila knjigo Kirk and Anne: Letters of Love, Laughter, and a Lifetime in Hollywood. V njej sta delila intimna pisma, ki sta si jih izmenjala v času svojega ljubezenskega razmerja.

Kirk Douglas je nekoč o svoji ženi povedal:“Pogosto se sprašujem, kaj bi se mi zgodilo, če ne bi spoznal Anne. Morda v tem poslu ne bi preživel brez njene bistrosti in dobrega instinkta.” Kirk in Anne sta bila poročena 65 let, vse do Kirkove smrti leta 2020. Znana sta bila po svoji dobrodelnosti – ustanovila sta fundacijo Douglas, ki je namenila milijone dolarjev različnim organizacijam, kot sta otroška bolnišnica v Los Angelesu ter filmski in televizijski sklad, ki pomaga družinam v filmski industriji.

Na mačehino smrt se je že odzval igralec Michael Douglas, ki je v izjavi za javnost povedal: “Anne bo vedno ostala v naših srcih. V vsakomer je na plano izvabila le najboljše. Oče ne bi nikoli imel tako uspešne kariere brez Annine podpore in partnerstva.”