Umrla je britanska manekenka Georgina Cooper

Umrla je manekenka Georgina Cooper , poročajo številni tuji mediji. 46-letnica je bila z možem Nigelom , s katerim sta se poročila pred nekaj meseci, na počitnicah na grškem otoku Kos, kjer je zbolela in bila hospitalizirana. Ko so zdravniki opravili prve preiskave, so se odločili, da bo zanjo najbolje, da jo premestijo v bolje opremljeno bolnišnico na Kreto, kjer je po petih dneh zdravljenja umrla.

Vzrok smrti ni znan, njen nekdanji agent Dean Goodman pa je za Daily Mail dejal, da se je Cooper dlje časa borila z zdravstvenimi težavami in je bila od pandemije večkrat hospitalizirana. "Šokiran sem, saj sem še nedavno govoril z njo in se dogovarjal, da se srečava, ker se je nedavno poročila. Ona je bila prva manekenka s presledkom med zobmi! Izjemno jo bom pogrešal. Počivaj v miru, draga Georgina, nikoli te ne bom pozabil in večno te bom ljubil. Se vidiva na drugi strani," je dejal.

Od nje so se na družbenih omrežjih poslovili številni znani obrazi modne industrije. Britanska manekenka in voditeljica Jade Parfitt je zapisala: "Grozljivo je sporočiti, da je Georgina umrla. Bila je ena najbolj zabavnih in navihanih, da ne pozabimo najlepših prijateljic. Vsi smo se želeli v zaodrju družiti z Georgino. Njenemu sinu, družini in prijateljem pošiljam obilico ljubezni. Prehitro je odšla."

Georgina se je začela z manekenstvom ukvarjati pri 13. letih, ko jo je mati prijavila na eno od modnih tekmovanj, kjer je osvojila tretje mesto. Leta 2018 je v intervjuju za The Cultural Omnivore dejala, da se je iz modnega sveta umaknila po rojstvu sina Sonnyja, delati pa je začela v gostinstvu.