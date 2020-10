Umrla je Conchata Ferrell, igralka serije Dva moža in pol

Conchata Ferrell je umrla v ponedeljek zaradi srčnega zastoja, poroča New York Post . Na spletu so se začele pojavljati govorice, da naj bi igralka umrla že 8. avgusta zaradi srčne kapi, portal Deadline pa potrjuje, da je igralka umrla 12. oktobra. Ob njen je bila njena družina.

77-letnica je bila v svoji karieri trikrat nominirana za televizijsko nagrado emmy in je bila najbolj znana po vlogi Berte iz humoristične serije Dva moža in pol, kjer je igrala s Charliejem Sheenom in Jonom Cryerjem."Bila je čudovita oseba,"je 55-letni Jon zapisal na Twitterju: "Bertina osorna zunanjost je bila plod domišljije ustvarjalcev serije. Chattyjina toplota in ranljivost pa sta bili njeni resnični karakteristiki. Jokam za žensko, ki jo bom pogrešal in ki je v naša življenja prinesla toliko veselja."

Cryer je objavil kar nekaj tvitov, s katerimi se je poklonil svoji pokojni prijateljici, med drugim se je spomnil tudi, kako sta se spoznala. "Spomnim se njenega prvega dne na snemanju. Bila je druga epizoda in spomnim se, kako zelo vesel sem bil, da je z nami v tej zasedbi. Govoril sem ji, da sem njen veliki oboževalec, ona pa je prijazno zavrnila moje besede, češ da mi ne verjame. Šele ko sem citiral svoj najljubši del iz serije, v kateri je igrala v 70. letih in je bila kasneje odpovedana, mi je verjela, da mislim resno. Vesel sem, da sem si z njo lahko delil oder. Cenil bom vsak najin trenutek in upam, da se nekoč spet srečava. Občutek imam, da me bo tam gor glicala 'Zippy'," je zaključil zapis Jon in s tem spomnil na vzdevek svojega lika v seriji. Zippy je namreč Berta (Conchata Ferrell) klicala Alana (Jon Cryer) v seriji Dva moža in pol.