Umrla je country pevka Nicole Taylor

Nika in Natalie Taylor sta sporočili, da je umrla njuna sestra trojčica, Nicole. Trio je sestavljal country skupino Taylor Red. Novico o sestrini smrti sta pevki z javnostjo delili na družbenem omrežju, v katerem sta dejali, da sta verjeli, da bo Nicole bolezen premagala, a žal temu ni bilo tako.

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"Zlomljenih src sporočava, da je umrla najina sestra Nicole Taylor. Resnično sva verjeli, da bo ozdravela na tem svetu, a je sedaj zdrava v nebesih," sta povedali v videu, ki sta ga delili na družbenem omrežju, in razkrili, da je 35-letnica diagnozo raka dojk v tretjem stadiju dobila leta 2022.

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