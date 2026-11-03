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Umrla je country pevka Nicole Taylor

Nashville, 03. 11. 2026 15.31 pred 57 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Nicole Taylor

Umrla je pevka Nicole Taylor, članica skupine Taylor Red, ki jo je sestavljala skupaj s sestrama Niko in Natalie. 35-letnica je leta 2022 dobila diagnozo agresivne oblike raka dojk, a se je na začetku dobro odzvala na zdravljenje. Kljub temu da je bila optimistična, je bolezen napredovala in bila usodna za pevko.

Nika in Natalie Taylor sta sporočili, da je umrla njuna sestra trojčica, Nicole. Trio je sestavljal country skupino Taylor Red. Novico o sestrini smrti sta pevki z javnostjo delili na družbenem omrežju, v katerem sta dejali, da sta verjeli, da bo Nicole bolezen premagala, a žal temu ni bilo tako.

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"Zlomljenih src sporočava, da je umrla najina sestra Nicole Taylor. Resnično sva verjeli, da bo ozdravela na tem svetu, a je sedaj zdrava v nebesih," sta povedali v videu, ki sta ga delili na družbenem omrežju, in razkrili, da je 35-letnica diagnozo raka dojk v tretjem stadiju dobila leta 2022.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Šlo je za agresivno obliko raka. Bila je neustrašna in nam je govorila, da zaradi tega ne bomo živeli v strahu. Tudi ko se je zdravila s kemoterapijami, je delala naporne vadbe. Na zdravljenje se je dobro odzivala, kmalu za tem pa se je bolezen poslabšala in napredovala v četrti stadij. Skušala je ohraniti upanje in ne živeti v strahu. Potovala je, živela, trdo delala in se skušala zabavati," sta še dejali sestri. Trio je sicer najbolj znan po pesmih Country Money in Rent Free.

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devlon
03. 11. 2026 16.26
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