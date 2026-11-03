Umrla je country pevka Nicole Taylor

Nika in Natalie Taylor sta sporočili, da je umrla njuna sestra trojčica, Nicole. Trio je sestavljal country skupino Taylor Red. Novico o sestrini smrti sta pevki z javnostjo delili na družbenem omrežju, v katerem sta dejali, da sta verjeli, da bo Nicole bolezen premagala, a žal temu ni bilo tako.
"Zlomljenih src sporočava, da je umrla najina sestra Nicole Taylor. Resnično sva verjeli, da bo ozdravela na tem svetu, a je sedaj zdrava v nebesih," sta povedali v videu, ki sta ga delili na družbenem omrežju, in razkrili, da je 35-letnica diagnozo raka dojk v tretjem stadiju dobila leta 2022.
"Šlo je za agresivno obliko raka. Bila je neustrašna in nam je govorila, da zaradi tega ne bomo živeli v strahu. Tudi ko se je zdravila s kemoterapijami, je delala naporne vadbe. Na zdravljenje se je dobro odzivala, kmalu za tem pa se je bolezen poslabšala in napredovala v četrti stadij. Skušala je ohraniti upanje in ne živeti v strahu. Potovala je, živela, trdo delala in se skušala zabavati," sta še dejali sestri. Trio je sicer najbolj znan po pesmih Country Money in Rent Free.
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