Umrla je Désirée Švedska, sestra kralja Carla XVI. Gustafa

Umrla je Désirée Švedska, je sporočila švedska kraljeva družina. 87-letna princesa je umrla mirne smrti na svojem domu eno leto za sestro Brigito Švedsko. Podrobnosti pogreba naj bi kraljeva družina javnosti še sporočila, poročajo švedski mediji. Ob sestrini smrti se je oglasil tudi kralj, ki je podal čustveno izjavo.
"Z veliko žalostjo sporočam, da sem prejel novico o smrti moje sestre Désirée Švedske. Veliko družinskih spominov je bilo ustvarjeno v domu družine Silfverschiöld v Västergötlandu, kraju na Švedskem, ki je moji sestri veliko pomenil. Skupaj s svojo družino izrekam sožalje princesinim otrokom in njihovim družinam," je v izjavi zapisal kralj Carl XVI. Gustaf.
Désirée Švedska je bila ena od kraljevih štirih sester. Poročena je bila z baronom Niclasom Silfverschiöldom, ki je umrl leta 2017. Imela sta tri otroke. Letošnje leto je sicer za palačo zelo pomembno, saj bosta kralj in kraljica obeležila 50. obletnico poroke, ob kraljevem 80. rojstnem dnevu pa načrtujejo veliko praznovanje, ki bo 13. junija.
Carl XVI. Gustaf je trenutni švedski kralj. Na prestol je prišel leta 1973 in je vodja švedske monarhije. Njegova vloga je predvsem protokolarna in reprezentativna, saj je Švedska ustavna monarhija z demokratično vlado.
Švedska kraljeva družina, zlasti v času vladavine kralja Gustava VI. Adolfa in kasneje njegovega sina Carla XVI. Gustafa, je imela predvsem ceremonilano in reprezentativno vlogo. Kralj je predsedoval državnim zborom, sprejemal tuje veleposlanike in opravljal druge protokolne dolžnosti, medtem ko so drugi člani kraljeve družine pogosto podpirali kralja pri njegovih javnih nastopih in dobrodelnih dejavnostih.
