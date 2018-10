Umrla je ena najbolj priljubljenih igralk nekdanje Jugoslavije

Z Draganom sta se spoznala leta 1972, hrvaški in srbski mediji so po njegovi smrti poročali, da je bila tudi Dravićeva v bolniški oskrbi, ker jo je tako močno prizadela smrt moža, s katerim sta bila poročena več kot 40 let.

Za svoje delo pa je prejela tudi številne druge nagrade, leta 1980 je na prestižnem festivalu v Cannesu dobila nagrado za vlogo v komični drami Poseban tretman, bila je tudi prejemnica častnega zlatega pečata jugoslovanske kinoteke.

Režiserji so ji zaupali različne vloge. Največjo prepoznavnost pa so ji prinesli nastopi v romantičnih filmih s tudi že pokojnim srbskim igralcem in režiserjem Ljubišo Samardžićem. Med drugimi je nastopila v filmih, kot so Kozara, Bitka na Neretvi, Rondo, Nemirni in Peščeni grad v režiji in po scenariju Boštjana Hladnika.

