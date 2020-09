Umrla je francoska igralka in pevka Juliette Gréco

Francoska ikona je umrla stara 93 let. Kabaretska pevka, igralka in muza povojnega časa je bila navdih številnim umetnikom in predstavnikom francoskega eksistencializma. S svojimi melanholičnimi šansoni in karizmo je na odrih kar sedem desetletij razvajala glasbene sladokusce, s karizmo pa nagovorila mnoge filmske ustvarjalce.

V petdesetih letih preteklega stoletja se je intenzivno družila z ameriškim glasbenikom Milesom Davisom, dneve v Saint Tropezu pa preživljala s pisateljem in filmskim ustvarjalcemOrsonom Wellesomter filozofom Jeanom-Paulom Sartrom. Njene s črno barvico obrobljene oči in značilna pričeska pa so začarali številne fotografe in filmske umetnike. icon-expand Juliette Gréco, pevka, igralka in navdih številnih umetnikov. FOTO: AP Juliettini melanholični šansoni, med katerimi so najbolj znani Je Suis Comme Je Suis, Parlez-moi d’amour ter Si tu t’imagines so ju ustoličili med umetnike, ki veljajo za francoski nacionalni ponos, njena karizma pa ji je zagotovila kar sedemdeset let neprekinjenega nastopanja. Leta 2015 je za enega od nemških medijev dejala: ''Ni me strah umreti. Bojim se samo, da bom morala prenehati peti.'' icon-expand Nastopala je kar sedem desetletij. FOTO: AP Sloviti Sartre je o njej nekoč povedal: ''Juliette Gréco ima v svojem glasu na milijone pesmi. V njenih ustih moje besede postanejo dragoceno kamenje.'' icon-expand Njeni melanholični šansoni so začarali občinstvo, njena karizma pa prepričala velika imena intelektualne smetane povojne Francije. FOTO: AP Umetnica, ki je bila rojena 7. februarja 1927 je umrla na svojem domu v bližini Saint Tropeza, poročajo francoski mediji.