Umrla je igralka Catherine O'Hara

Filmski in televizijski svet žaluje ob novici o smrti cenjene kanadske igralke Catherine O'Hara, ki je preminula v 72. letu starosti. Novico o njenem odhodu so v petek potrdili iz agencije CAA (Creative Artists Agency), ki je za medije sporočila: "Žal nam je, da moramo naznaniti smrt Catherine O'Hara."

Catherine O'Hara FOTO: Profimedia

Žalostna vest je hitro pretresla javnost, saj je pokojna zvezdnica s svojo izjemno vsestranskostjo, edinstvenim humorjem in nepozabnimi upodobitvami likov zaznamovala več generacij. Čeprav vzrok njene smrti zaenkrat ostaja nepojasnjen, so njene filmske in televizijske vloge, od ikonične vloge Kate McCallister v kultni božični komediji Sam doma do ekscentrične Moire Rose v priljubljeni seriji Schitt's Creek, postale del svetovne pop kulture in se zasidrale v srca oboževalcev po vsem svetu.

Catherine O'Hara v filmu Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku FOTO: Profimedia

Catherine O'Hara je svojo izjemno pot v svet umetnosti pričela v Torontu v Kanadi leta 1974. Njen prvi stik s profesionalnim odrom je bil v uglednem gledališču umetniških performansov, kjer je brusila svoje improvizacijske in komedijske veščine. Pravo prepoznavnost in slavo pa je dosegla šele leta 1988, ko je upodobila ikonično vlogo Delie Deetz v fantazijski komediji režiserja Tima Burtona Beetlejuice.

Skozi desetletja svoje izjemne kariere je Catherine O'Hara pokazala izjemno raznolikost, saj se ni ustrašila prehajanja med žanri in je vedno znova presenetila z globino in niansiranjem svojih likov. Njena sposobnost, da vsakemu liku vdihne življenje, od komičnih do bolj dramatičnih, jo je ločevala od mnogih.