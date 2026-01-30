Naslovnica
Tuja scena

Umrla je igralka Catherine O'Hara

Toronto, 30. 01. 2026 19.38 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Catherine O'Hara

Žalosten dan za ljubitelje filma. V 72. letu starosti se je poslovila nepozabna Catherine O'Hara, zvezda uspešnic Sam doma in Schitt's Creek. Za njo žalujejo številni oboževalci po vsem svetu, pa tudi njena družina in prijatelji. Za seboj je pustila moža Boba Welcha, s katerim je bila poročena 33 let, ter njuna dva sinova.

Filmski in televizijski svet žaluje ob novici o smrti cenjene kanadske igralke Catherine O'Hara, ki je preminula v 72. letu starosti. Novico o njenem odhodu so v petek potrdili iz agencije CAA (Creative Artists Agency), ki je za medije sporočila: "Žal nam je, da moramo naznaniti smrt Catherine O'Hara."

Catherine O'Hara
Catherine O'Hara
FOTO: Profimedia

Žalostna vest je hitro pretresla javnost, saj je pokojna zvezdnica s svojo izjemno vsestranskostjo, edinstvenim humorjem in nepozabnimi upodobitvami likov zaznamovala več generacij. Čeprav vzrok njene smrti zaenkrat ostaja nepojasnjen, so njene filmske in televizijske vloge, od ikonične vloge Kate McCallister v kultni božični komediji Sam doma do ekscentrične Moire Rose v priljubljeni seriji Schitt's Creek, postale del svetovne pop kulture in se zasidrale v srca oboževalcev po vsem svetu.

Catherine O'Hara v filmu Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku
Catherine O'Hara v filmu Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku
FOTO: Profimedia

Catherine O'Hara je svojo izjemno pot v svet umetnosti pričela v Torontu v Kanadi leta 1974. Njen prvi stik s profesionalnim odrom je bil v uglednem gledališču umetniških performansov, kjer je brusila svoje improvizacijske in komedijske veščine. Pravo prepoznavnost in slavo pa je dosegla šele leta 1988, ko je upodobila ikonično vlogo Delie Deetz v fantazijski komediji režiserja Tima Burtona Beetlejuice.

Skozi desetletja svoje izjemne kariere je Catherine O'Hara pokazala izjemno raznolikost, saj se ni ustrašila prehajanja med žanri in je vedno znova presenetila z globino in niansiranjem svojih likov. Njena sposobnost, da vsakemu liku vdihne življenje, od komičnih do bolj dramatičnih, jo je ločevala od mnogih.

Razlagalnik

Catherine O'Hara je bila kanadsko-ameriška igralka in komičarka, ki je zaslovela po svojih nepozabnih vlogah v filmih in televizijskih oddajah. Med njenimi najbolj ikoničnimi vlogami sta vloga Kate McCallister, matere Kevina McCallistra, v božični komediji 'Sam doma' (Home Alone) ter ekscentrične Moire Rose v nagrajeni seriji 'Schitt's Creek'. Znana je bila po svoji izjemni igralski vsestranskosti, sposobnosti komičnega timinga in nepozabnih interpretacijah likov, ki so pogosto mešali humor z globino.

Catherine O'Hara je svojo igralsko pot začela v Torontu v Kanadi v sedemdesetih letih. Svoje prve izkušnje je pridobila v gledališču, zlasti v skupini The Second City, ki je znana po improvizacijskem gledališču in komediji. Ta izkušnja ji je omogočila razvoj njenih komičnih veščin in jo postavila na pot, ki jo je vodila do prepoznavnosti v televizijskih oddajah, kot je 'SCTV' (Second City Television), in kasneje do uspešne filmske kariere.

Vloga Delie Deetz v filmu 'Beetlejuice' iz leta 1988 je bila ena prvih večjih filmskih vlog Catherine O'Hara in ji je prinesla širšo prepoznavnost. Delia Deetz je bila newyorška premožna ženska, ki se je s svojim možem preselila v hišo, ki jo je pred tem obiskoval par duhov. Njena osebnost je bila ekscentrična, umetniško usmerjena in pogosto pretirano dramatična, kar je O'Heri omogočilo, da je pokazala svoj edinstven komični talent in sposobnost ustvarjanja nepozabnih likov.

Tim Burton je priznani ameriški filmski režiser, producent, pisatelj in animator, znan po svojem edinstvenem vizualnem slogu, ki pogosto združuje elemente fantastike, grozljivk in črne komedije. Njegova dela so prepoznavna po gotski estetiki, nenavadnih likih in tematski raznolikosti. Med njegova najbolj znana dela sodijo filmi, kot so 'Beetlejuice', 'Batman', 'Edward Škarjeroke', 'Urejen' (The Nightmare Before Christmas), 'Ribi' (Big Fish) in 'Sirota Miss Peregrine' (Miss Peregrine's Home for Peculiar Children). Sodelovanje z igralci, kot je Catherine O'Hara, je pogosto privedlo do izjemnih in zapomljivih filmskih upodobitev.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Catherine O'Hara igralka Sam doma Hollywood film

